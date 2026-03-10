Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:11
Castrolibero, una serra artigianale in casa: obbligo di presentazione alla pg per un 37enne

Si tratta di 34 piante di marijuana di altezza di altezza da 60 ai 100 cm, ognuna delle quali radicata in vaso

Pubblicato il: 10/03/2026 – 19:11
CASTROLIBERO D.N., 37enne cosentino, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di processo per direttissima. L’accusa nei confronti dell’indagato (difeso dall’avvocata Tanja Argirò) è di detenzione ai fini di cessione a terzi, all’interno della propria abitazione a Castrolibero. Si tratta di circa 282 grammi di marijuana occultata in una scatola riposta nel vano lavanderia, suddivisa in quattro parti. D.N. avrebbe anche illecitamente coltivato nella cantina «all’interno di una serra artigianale, opportunamente dotata di sistema di irrigazione, di ventilazione, di 34 piante di marijuana di altezza di altezza da 60 ai 100 cm, ognuna delle quali radicata in vaso». Per l’indagato erano stati disposti i domiciliari, il giudice ha accolto la richiesta del legale di fiducia e disposto una misura meno afflittiva. (f.b.)

