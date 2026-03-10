Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il ritorno dell’allenatore

Dopo il ko del “Ceravolo”, l’Empoli cambia: in panchina arriva il calabrese Fabio Caserta

Il tecnico di Melito Porto Salvo, ex Cosenza e Catanzaro, prende il posto di Dionisi

Pubblicato il: 10/03/2026 – 13:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dopo il ko del “Ceravolo”, l’Empoli cambia: in panchina arriva il calabrese Fabio Caserta

EMPOLI Adesso è ufficiale: Dopo la sconfitta del Ceravolo di Catanzaro l’Empoli cambia guida tecnica affidandosi al calabrese Fabio Caserta che l’anno scorso guidò proprio il Catanzaro. «Il tecnico – informa il club azzurro – ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena». Fabio Caserta è nato il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo. Dopo una carriera da calciatore professionista, inizia il suo percorso in panchina nella stagione 2016/17 come vice allenatore alla Juve Stabia in Serie C. Nel campionato successivo viene nominato tecnico della formazione campana, conquistando poi nell’anno seguente la promozione in Serie B già nel mese di aprile. Con la Juve Stabia guida la squadra anche nel campionato cadetto. Nella stagione 2020/21 diventa il nuovo allenatore del Perugia, centrando al primo anno la promozione in Serie B. Passa quindi alla guida del Benevento, chiudendo la stagione al settimo posto e raggiungendo la semifinale playoff. Il percorso di Fabio Caserta prosegue sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, con cui nella stagione 2024/25 raggiunge la semifinale playoff di Serie B, e Bari», informa l’Empoli nella scheda del nuovo allenatore che prende il posto dell’esonerato Alessio Dionisi.

Argomenti
catanzaro calcio
empoli calcio
fabio caserta
fabio caserta empoli
sport
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x