Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il provvedimento

Galleria Torbido, chiusure notturne sulla Jonio-Tirreno

Per lavori di finitura agli impianti tecnologici stop al traffico sulla statale 682 tra le 22 e le 6 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo

Pubblicato il: 10/03/2026 – 19:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Galleria Torbido, chiusure notturne sulla Jonio-Tirreno

REGGIO CALABRIA Per consentire l’esecuzione degli interventi di finitura degli impianti tecnologici della galleria “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, si rendono necessarie alcune chiusure al traffico in orario notturno nel territorio comunale di Mammola, in provincia di Reggio Calabria.
Nel dettaglio, lungo la SS 682 “Jonio-Tirreno” sarà attiva la chiusura al traffico in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 22:00 – 6:00, tra la notte di lunedì 16 marzo e la notte di venerdì 20 marzo 2026 compresa.
Durante le chiusure notturne, il traffico leggero sarà deviato lungo la Strada Provinciale 5 (SP5), tra gli svincoli di Limina (km 18,100) e Mammola (km 28).
La gestione della viabilità e le modalità operative sono state approfondite e condivise presso la Prefettura di Reggio Calabria, con i rappresentanti del territorio, Enti interessati e Forze dell’Ordine.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
galleria torbido
lavori galleria torbido
Categorie collegate
Cronaca
Reggio e area dello stretto
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x