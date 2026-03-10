Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:29
Svizzera, uomo si dà fuoco su un bus: 6 morti

Cinque i feriti nel Canton di Friburgo

Pubblicato il: 10/03/2026 – 23:29
Svizzera, uomo si dà fuoco su un bus: 6 morti

È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell’incendio ad un bus in Svizzera.
Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell’incidente sia stata coinvolta una persona. Lo scrive Rsi. La polizia ha invitato la popolazione a evitare il luogo dell’incidente e sta cercando testimoni. L’operazione su larga scala proseguirà per tutta la notte, secondo gli agenti.
A causare l’incendio sull’autobus postale che oggi pomeriggio in Svizzera ha provocato diversi morti e feriti sarebbe stato «un uomo che si è dato fuoco».  A scriverlo è il sito del quotidiano svizzero Blick riportando le parole di un testimone in uno dei video che il giornale ha ricevuto. Nel video, all’uomo con il volto coperto di fuliggine viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all’interno», risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari riferiscono la stessa cosa. Queste dichiarazioni non sono state ancora confermate dalla polizia.

