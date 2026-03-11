Agricoltura e sfida climatica, evento a Padova

17-19 marzo

PADOVA Padova si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti europei dedicati al futuro dell’agricoltura e alla sostenibilità ambientale. Dal 17 al 19 marzo 2026, il Padova Congress ospiterà la terza edizione dell’European Carbon Farming Summit, evento internazionale che riunirà oltre 700 partecipanti tra agricoltori, ricercatori, imprese, decisori politici e organizzazioni del settore provenienti da tutta Europa. L’appuntamento arriva per la prima volta in Italia dopo le precedenti edizioni ospitate in Spagna e in Irlanda. Al centro dei lavori il carbon farming, l’insieme di pratiche agricole e forestali capaci di favorire l’assorbimento e lo stoccaggio di anidride carbonica nei suoli e nelle coltivazioni, contribuendo al tempo stesso a migliorare la fertilità dei terreni e a rafforzare la resilienza delle aziende agricole di fronte ai cambiamenti climatici.

L’edizione 2026, organizzata da SAE Innova e Climate KIC nell’ambito del consorzio Project Credible, e co-ospitato da EIT Food / EIT Food South (in qualità di coordinatore LILAS4SOILS) e Confagricoltura Veneto, con il sostegno di Veneto Agricoltura porterà in Veneto esperti e rappresentanti delle principali istituzioni europee impegnate nella definizione delle politiche climatiche e agricole. La sessione inaugurale di martedì 17 marzo (9:00-11:00, Sala Giotto) offrirà un momento di confronto ad alto livello sulle politiche europee per il clima e sull’evoluzione dell’agricoltura sostenibile, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, del mondo scientifico e delle organizzazioni agricole.

Tra i relatori attesi figurano, tra gli altri:

Kurt Vandenberghe , Direttore Generale per l’Azione per il Clima – Commissione Europea

, Direttore Generale per l’Azione per il Clima – Commissione Europea Elisabeth Werner, Direttore Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Commissione Europea

Direttore Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Commissione Europea Massimiliano Giansanti , Presidente Confagricoltura e COPA

, Presidente Confagricoltura e COPA Rémi Rocca, Global Vice President of Sustainability Royal Canin

L’evento rappresenta anche un’importante occasione per il territorio veneto: accanto ai protagonisti del dibattito europeo interverranno infatti agricoltori e imprese agricole del territorio, che porteranno testimonianze concrete sulle pratiche agricole innovative adottate nelle aziende della regione