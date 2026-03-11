Danni da maltempo in Calabria, Mancuso fa il punto: richieste per circa 91 milioni

il bilancio

LAMEZIA TERME «Abbiamo effettuato una ricognizione alla data del 4 marzo 2026 sulle diverse tipologie di interventi e misure necessarie. Il totale complessivo delle richieste ammonta a 90.954.000 euro. Le risorse attualmente disponibili sono invece 31.993.000 euro, poiché dei 33.000.000 euro stanziati inizialmente 1.340.000 euro sono stati trattenuti dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile per garantire l’operatività del proprio personale. Per questo motivo è stato predisposto un primo piano degli interventi, inviato il 10 marzo al Dipartimento nazionale per l’approvazione. Il piano riguarda interventi urgenti per un importo di circa 24 milioni di euro. Si tratta in gran parte di interventi già conclusi o in corso di realizzazione». Lo ha detto il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, con delega al governo del territorio, in audizione – in videocollegamento – alla Commissione Ambiente della Camera su danni delle ondate di maltempo delle scorse settimane.

Gli interventi

Mancuso ha spiegato che «sono inoltre previsti cinque nuovi interventi da avviare, proposti dalla Regione Calabria – Dipartimento Governo del Territorio e Difesa del Suolo, che riguardano il ripascimento urgente di alcuni tratti costieri particolarmente compromessi. Questi interventi prevedono il dissabbiamento di alcuni porti e il ripristino dell’efficienza idraulica di alcune fiumare interessate da alluvioni, utilizzando i materiali estratti. A questi – ha proseguito il vicepresidente della Regione – si aggiungono: un intervento proposto dal Comune di Cassano allo Ionio, con finalità analoghe ai precedenti; un intervento proposto dal Comune di Polia (provincia di Vibo Valentia) per realizzare un percorso alternativo alla viabilità provinciale e comunale, attualmente interrotta a causa di una frana di notevoli dimensioni che coinvolge anche un traliccio dell’alta tensione di Terna; un intervento proposto dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, settore ciclo idrico, per il ripristino dell’efficienza idraulica dei corsi d’acqua interessati dalla frana che ha interrotto la strada provinciale 45 e la strada comunale Lia-Cannalia, sempre nell’area di Polia (Vibo Valentia). Ulteriori richieste di interventi urgenti sono attualmente in fase di valutazione. Tuttavia, come si evince dai numeri, le richieste economiche per la realizzazione degli interventi sono nettamente superiori alle risorse disponibili».

Le problematiche principali

Secondo Mancuso «il problema principale che si intende sollevare riguarda soprattutto il risarcimento dei danni ai privati e alle imprese. Potremmo infatti trovarci nella situazione di dover risarcire abitazioni che non dispongono di tutte le concessioni edilizie o dell’agibilità regolare. Ancora più delicata è la questione relativa alle imprese, in particolare alle imprese balneari. A questa problematica si aggiunge quella legata alla direttiva Bolkestein, che riguarda le concessioni demaniali marittime. Potremmo trovarci di fronte a concessionari che hanno concessioni scadute, hanno concessioni oggetto di contenzioso davanti al Tar o al Consiglio di Stato, oppure operano con concessioni provvisorie rilasciate in attesa dei nuovi bandi. Per questo motivo si potrebbe valutare un intervento normativo, ad esempio un disegno di legge, che consenta il risarcimento dei danni a prescindere dalla piena regolarità della documentazione amministrativa. Questo – ha concluso il vicepresidente della Regione – è il problema che desideravo evidenziare, anche in vista dell’imminente stagione estiva». (a.c. – m.r.)

