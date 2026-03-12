Skip to main content

lutto nello spettacolo

Morta Enrica Bonaccorti, addio all’icona tv

Stava combattendo contro un tumore al pancreas

Pubblicato il: 12/03/2026 – 12:30
ROMA E’ morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica presentatrice e autrice televisiva italiana. Volto molto amato dal pubblico, negli ultimi mesi stava combattendo contro un tumore al pancreas, malattia che aveva annunciato pubblicamente nel settembre 2025. Si è spenta all’Ars Biomedica di Roma. Secondo quanto reso noto in passato dalla stessa conduttrice, Bonaccorti stava affrontando cicli di chemioterapia con la speranza di poter arrivare a un intervento chirurgico. Tuttavia i primi trattamenti non avevano dato i risultati sperati e la situazione clinica si era rivelata particolarmente complessa. Autrice, attrice e conduttrice, Enrica Bonaccorti è stata una figura centrale della televisione italiana tra gli anni ’70 e ’90, diventando popolarissima grazie alla conduzione di programmi di grande successo e alla sua capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico. La sua carriera è stata lunga e trasversale: oltre alla televisione ha lavorato anche in teatro e come autrice, dimostrando una forte personalità artistica e una notevole versatilità. Negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente anche momenti difficili della sua vita privata e della sua salute, mantenendo sempre un rapporto molto sincero con i telespettatori. Con la sua scomparsa la televisione italiana perde una delle sue protagoniste più riconoscibili.

