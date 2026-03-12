Alleanza tra mafie, rinviato a giudizio “Dollarino”

inchiesta hydra

Emanuele Gregorini, detto “Dollarino”, è stato rinviato a giudizio dal gup Giulia D’Antoni nell’ambito del processo scaturito dall’inchieste Hydra, diretta dal procuratore Marcello Viola, sulla presunta alleanza delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta. Il presunto boss è arrivato in Italia due giorni fa dopo essere stato estradato dalla Colombia proprio perché coinvolto nell’inchiesta e ritenuto «esponente del sistema mafioso lombardo in qualità di rappresentante del clan camorristico “romano” dei Senese». Arrestato il 17 marzo 2025 dopo una latitanza di due mesi, si unirà probabilmente agli altri 45 imputati già mandati a giudizio due mesi fa. In 62 sono già stati condannati a gennaio con rito abbreviato. Nel procedimento “Hydra” il presunto boss Gregorini è accusato di «associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e armi» e ritenuto un «uomo chiave» del «sistema mafioso lombardo».

