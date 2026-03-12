Droga e armi, a Crotone un arresto e due denunce

in azione per la sicurezza

CROTONE La Guardia di Finanza di Crotone ha effettuato un rilevante sequestro di droga e di un’arma da fuoco con il relativo munizionamento. Le operazioni, condotte dai militari del Gruppo di Crotone, guidati dal Maggiore Francesco Ranieri, hanno interessato una vasta porzione del lungomare cittadino, area notoriamente sensibile a fenomeni di spaccio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio. Le attività hanno preso il via quando, con l’ausilio di una unità cinofila, veniva sottoposto a controllo un soggetto residente a Crotone. Il pastore tedesco Jack, in particolare, segnalava con persistenza la presenza di sostanze stupefacenti sulla persona e sul mezzo in uso al medesimo. Tale circostanza costituiva la fonte di innesco di una strutturata attività ispettiva attuata attraverso perquisizioni, personali e locali, che interessavano un veicolo e tre distinti immobili riconducibili, al soggetto controllato ed altri due soggetti, successivamente investiti dall’ampliamento dell’azione investigativa. All’esito delle predette attività venivano rinvenuti 35 g. di cocaina, 75 g. di hashish, n. 3 bilancini di precisione, 4.700 euro in contanti, n. 2 giubbotti antiproiettile, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltreché una pistola tipo beretta, con matricola abrasa pronta all’uso con due caricatori uno dei quali inserito, oltre che munizionamento ulteriore di vario genere.

