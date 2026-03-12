In 170mila per 1490 posti al concorso Ue

il “caso”

ROMA Sono più di 170mila gli iscritti al concorso aperto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (Epso) per 1490 posti nella lista di riserva per un impiego presso le istituzioni europee. Lo ha comunicato l’Epso stesso, in un comunicato in cui definisce tale cifra come “ben oltre qualsiasi aspettativa” (ci si attendevano 50/60mila partecipanti). la scadenza per l’iscrizione al concorso era fissata per ieri alle 12:00. Secondo i dati pubblicati dal portale Euractiv, l’Italia è di gran lunga la nazione più rappresentata tra i partecipanti al concorso: dei 174.922 iscritti, ben 79.450 sono italiani, circa il 45%. Una circostanza che rende il percorso per i partecipanti italiani ancora più difficile, dato che, secondo gli obiettivi interni della Commissione europea per gli equilibri nazionali all’interno delle istituzioni, gli italiani dovrebbero costituire circa l’11,2% degli impiegati presso la Commissione stessa. Seguono, ampiamente distanziati, gli spagnoli (13.795), i tedeschi (11.705) e i francesi (10.939). Coloro che rientreranno tra i 1490 vincitori potranno candidarsi ad un posto di livello AD5, che equivale a un salario mensile tra i 6mila e i 7mila euro. L’ultimo concorso generalizzato di questo tipo per un posto nelle istituzioni europee risaliva al 2019, e allora i partecipanti furono circa 22mila. (Agi)

