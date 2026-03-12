La farmacia cambia il territorio

Salute e servizi

Dieci anni di trasformazione della farmacia territoriale, dieci anni di evoluzione del ruolo del farmacista nella sanità pubblica e di prossimità. Federfarma Catanzaro celebra l’11 aprile 2026 il Decennale del Convegno che, dal 2016, accompagna il cambiamento del sistema farmacia in Calabria e nel Mezzogiorno. Il Convegno del Decennale rappresenta un momento di riflessione istituzionale sul percorso compiuto dalla farmacia italiana: dall’erogazione tradizionale del farmaco all’integrazione strutturata nella rete dei servizi sanitari territoriali, dalla prevenzione alla telemedicina, fino al ruolo strategico nella sanità di prossimità previsto dal PNRR.

«In questi dieci anni – dichiara Vincenzo Defilippo, Presidente di Federfarma Catanzaro e Calabria – la farmacia ha dimostrato di poter essere molto più di un presidio commerciale: è diventata un punto di accesso alla salute, un luogo di prevenzione, monitoraggio e orientamento sanitario per i cittadini. Il Decennale non è una celebrazione, ma una presa di responsabilità sul futuro».

Il Convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti sanitari ed esperti del settore, con l’obiettivo di analizzare l’impatto delle politiche sanitarie territoriali, il ruolo dei farmacisti nel nuovo modello di assistenza e le prospettive di sviluppo della farmacia dei servizi, in particolare nelle aree interne e nel Sud Italia. L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato nel 2016 da Federfarma Catanzaro, che ha anticipato temi oggi centrali nel dibattito nazionale: integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale, innovazione digitale, telemedicina e prossimità delle cure. Il Decennale del Convegno di Federfarma Catanzaro si propone come un laboratorio di idee e di confronto, capace di offrire un contributo concreto alla definizione delle politiche sanitarie territoriali del prossimo decennio. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato