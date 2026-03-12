Si legge in: 1 minuto
Meloni, tavolo con le opposizioni sulla situazione in Iran
Aggiornerà per le vie brevi sull’evolversi della situazione
ROMA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente i leader delle opposizioni sulla situazione in Iran. Secondo quanto si apprende la premier, oltre alla segretaria Elly Schlein ha contattato tra gli altri il presidente M5s Giuseppe Conte, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di Azione Carlo Calenda e il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo quanto viene riferito la premier ha fatto sapere che aggiornerà le opposizioni per le vie brevi sull’evolversi della situazione.
