Meloni, tavolo con le opposizioni sulla situazione in Iran

il conflitto

ROMA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente i leader delle opposizioni sulla situazione in Iran. Secondo quanto si apprende la premier, oltre alla segretaria Elly Schlein ha contattato tra gli altri il presidente M5s Giuseppe Conte, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di Azione Carlo Calenda e il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo quanto viene riferito la premier ha fatto sapere che aggiornerà le opposizioni per le vie brevi sull’evolversi della situazione.