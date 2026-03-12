Skip to main content

il conflitto

Meloni, tavolo con le opposizioni sulla situazione in Iran

Aggiornerà per le vie brevi sull’evolversi della situazione

Pubblicato il: 12/03/2026 – 20:15
ROMA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente i leader delle opposizioni sulla situazione in Iran. Secondo quanto si apprende la premier, oltre alla segretaria Elly Schlein ha contattato tra gli altri il presidente M5s Giuseppe Conte, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di Azione Carlo Calenda e il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo quanto viene riferito la premier ha fatto sapere che aggiornerà le opposizioni per le vie brevi sull’evolversi della situazione.

conflitto in medio oriente
GIORGIA MELONI
guerra in iran
