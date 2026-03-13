Arrestato latitante del clan Gionta: era nascosto in un cunicolo

l’operazione

NAPOLI I Carabinieri di Torre Annunziata, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato un 37enne affiliato al clan camorristico “Gionta”. L’uomo era latitante dal luglio 2025, quando si era sottratto a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione e reati in materia di armi. Il ricercato è stato individuato all’interno di un cunicolo ricavato in un rudere abbandonato, accessibile tramite una botola nascosta nell’abitazione di un uomo incensurato, quest’ultimo denunciato per favoreggiamento. L’operazione rientra in un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha coinvolto complessivamente 19 persone.

