«Contrada vittima di un clamoroso errore giudiziario»

la scomparsa

«Era un uomo con un alto senso dello Stato, di cuore buono, una persona perbene incapace di fare del male, vittima di un clamoroso errore giudiziario». Così l’avvocato Giuseppe Lipera, del foro di Catania, che ha assistito Bruno Contrada ricorda l’ex funzionario del Sisde morto a 84 anni a Palermo. Il penalista ricorda il loro primo incontro del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove Contrada era detenuto, su richiesta dei suoi familiari: «Ho trovato un 77enne in pessime condizioni di salute, tanto che gli ho chiesto: ‘ma lei cosa ci fa qui…’». E dal quel giorno, aggiunge Lipera, «è cominciata la mia ‘battaglia’ contro il magistrato di Santa Maria Capua Vetere che ha sempre respinto le nostre richiesta di concessione degli arresti domiciliari, fino a quando il caso non è approdato nelle mani del magistrato superiore, a Napoli, e poi alla Cassazione che ha riconosciuto che le condizioni di salute di Contrada erano incompatibili con la detenzione in carcere».

Il ritorno a Palermo nel 2009

L’avvocato Lipera ricorda anche il ritorno a Palermo nell’agosto del 2009 di Contrada: «In quell’occasione fui soddisfatto, ma non contento perché lo sarei stato soltanto quando gli sarebbe stato restituito l’onore, e per quello abbiamo condotto anche altre battaglie». Come i ricorsi per la revisione del processo, più volte rigettato dai giudici di Caltanissetta e della Cassazione e sulla quale, nel giugno del 2012, arriva l’ennesimo rigetto della Suprema Corte. «Io e alcuni miei assistenti – ricorda l’avvocato Lipera – ottenemmo dall’allora ministro della Giustizia, Angelo Alfano, l’autorizzazione a incontrare in carcere Vincenzo Scarantino e abbiamo le sue dichiarazioni registrate in un video in cui diceva che a Pianosa per le botte che ha ricevuto, avrebbe accusato anche sua madre pur di farli smettere». (Ansa)

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