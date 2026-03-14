Catanzaro a Padova per continuare a sognare – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Il Catanzaro torna in campo oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio stadio Euganeo di Padova, in una sfida che può avere un peso importante nella corsa agli obiettivi stagionali. La squadra guidata da Alberto Aquilani arriva all’appuntamento con grande fiducia, grazie a un periodo particolarmente positivo che ha rilanciato le ambizioni giallorosse.

Il Catanzaro è infatti reduce da una striscia di sette risultati utili consecutivi – cinque vittorie e due pareggi – che hanno consolidato la quinta posizione in classifica e riacceso le speranze di promozione.

Nell’ultimo turno i giallorossi hanno dato prova di carattere con una rimonta spettacolare contro l’Empoli allo stadio Ceravolo. Una vittoria pesante, non solo per la classifica ma anche per le conseguenze sulla panchina dei toscani: dopo quel ko, infatti, l’Empoli ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a Fabio Caserta, in passato proprio allenatore del Catanzaro, al posto di Alessio Dionisi.

Numeri offensivi importanti

Uno dei punti di forza della formazione di Aquilani è senza dubbio la capacità di trovare la via del gol. Il Catanzaro ha già realizzato 45 reti in campionato, distribuite tra ben sedici marcatori diversi, segno di una squadra capace di rendersi pericolosa con molti interpreti. Allo stesso tempo, però, la fase difensiva resta un aspetto su cui lavorare: le 34 reti subite rappresentano un dato che il tecnico giallorosso vuole migliorare per compiere il salto definitivo verso le zone più alte della classifica.

Una sfida diversa rispetto all’andata

Il confronto con il Padova arriva in un momento molto diverso rispetto alla gara di andata. In quella circostanza furono i veneti a espugnare il Ceravolo conquistando tre punti preziosi. Oggi, invece, il Catanzaro si presenta con maggiore solidità e consapevolezza, deciso a proseguire la propria striscia positiva.

Le possibili scelte

Sul piano della formazione non è stato convocato D’Alessandro, non al meglio per un affaticamento muscolare. Rientra invece Di Francesco. In attacco dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Pittarello, grande protagonista nell’ultima giornata. Alle sue spalle pronti Iemmello e Liberali, mentre sulla corsia sinistra di centrocampo potrebbe esserci spazio per Alesi. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Villa, Pastina, Faedo; Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano; Buonaiuto, Lasagna. All.: Andreoletti.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Iemmello, Liberali; Pittarello. All.: Aquilani.

Foto Us Catanzaro

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