Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l’esercito americano ha condotto ieri sera un raid aereo contro installazioni militari sull’isola di Kharg, nel Golfo Persico settentrionale, al largo delle coste dell’Iran. Un funzionario militare statunitense ha detto che l’operazione ha preso di mira depositi di missili e mine navali che, secondo Washington, venivano utilizzati per ostacolare le rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz. Le autorità americane hanno precisato che le infrastrutture petrolifere dell’isola non sono state colpite. “Per ragioni di decenza”, ha detto Trump. Kharg Island, principale terminal di esportazione del greggio iraniano, gestiva prima della guerra circa il 90% delle esportazioni petrolifere del Paese ed è considerata un nodo cruciale per l’economia iraniana e per il mercato energetico globale.

Dopo gli attacchi, un alto funzionario del ministero del Petrolio iraniano ha riferito che sull’isola si sono verificate quasi due ore di esplosioni continue, descrivendo i bombardamenti come “massicci e distruttivi”. In una dichiarazione, i Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno avvertito che, se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture energetiche e petrolifere, Teheran reagirà attaccando infrastrutture petrolifere, energetiche ed economiche nella regione legate a compagnie con partecipazioni americane o che cooperano con Washington Orm.

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