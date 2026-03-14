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viabilità e disagi

Rende, petizione per ripristinare i sensi di marcia a Roges e ridurre il traffico su via Kennedy

La raccolta firme sulla piattaforma Change.org è stata avviata dai consiglieri Ghionna e Garritano su sollecitazione dei residenti

Pubblicato il: 14/03/2026 – 12:37
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Rende, petizione per ripristinare i sensi di marcia a Roges e ridurre il traffico su via Kennedy

RENDE I consiglieri comunali di opposizione Marco Saverio Ghionna e Gianluca Garritano hanno avviato una raccolta firme per chiedere la revisione della viabilità in via Busento, via Valle del Neto e IV traversa Metropolis, per decongestionare il traffico a Roges in ingresso verso Rende. La petizione sulla piattaforma Change.org è stata promossa “a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini del quartiere Roges e di altre zone della città. Le recenti modifiche ai sensi di marcia e alla circolazione (QUI la notizia) nelle strade Via Busento, Via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis, insieme alla realizzazione dello spartitraffico su Via Kennedy, stanno generando disagi rilevanti per residenti, lavoratori e attività commerciali della zona” recita il testo della mozione.
In particolare vengono segnalati:

  • aumento delle code e dei tempi di percorrenza;
  • maggiore congestione su Via Kennedy, già asse principale di attraversamento del quartiere;
    difficoltà di accesso alle abitazioni e alle attività commerciali;
  • criticità per la sicurezza della circolazione, soprattutto nelle strade residenziali

Alla luce di queste problematiche chiediamo all’Amministrazione comunale di:

  • valutare il ripristino dei precedenti sensi di marcia in Via Busento, Via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis;
  • avviare una revisione complessiva della viabilità nel quadrante di Roges, con particolare attenzione alla situazione di Via Kennedy;
  • verificare la mobilità e la sicurezza stradale dell’area, coinvolgendo cittadini, residenti e attività economiche del quartiere.

“L’obiettivo è fare in modo che le scelte sulla mobilità urbana siano realmente orientate a migliorare sicurezza, scorrevolezza del traffico e qualità della vita nel quartiere Roges, valutando anche il ripristino delle condizioni di circolazione precedenti alle modifiche recentemente introdotte. Firmare questa petizione significa chiedere una viabilità più funzionale e sicura per Roges” concludono Ghionna e Garritano.

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