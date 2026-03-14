Rende, petizione per ripristinare i sensi di marcia a Roges e ridurre il traffico su via Kennedy

viabilità e disagi

RENDE I consiglieri comunali di opposizione Marco Saverio Ghionna e Gianluca Garritano hanno avviato una raccolta firme per chiedere la revisione della viabilità in via Busento, via Valle del Neto e IV traversa Metropolis, per decongestionare il traffico a Roges in ingresso verso Rende. La petizione sulla piattaforma Change.org è stata promossa “a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini del quartiere Roges e di altre zone della città. Le recenti modifiche ai sensi di marcia e alla circolazione (QUI la notizia) nelle strade Via Busento, Via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis, insieme alla realizzazione dello spartitraffico su Via Kennedy, stanno generando disagi rilevanti per residenti, lavoratori e attività commerciali della zona” recita il testo della mozione.

In particolare vengono segnalati:

aumento delle code e dei tempi di percorrenza ;

; maggiore congestione su Via Kennedy , già asse principale di attraversamento del quartiere;

difficoltà di accesso alle abitazioni e alle attività commerciali;

, già asse principale di attraversamento del quartiere; alle abitazioni e alle attività commerciali; criticità per la sicurezza della circolazione, soprattutto nelle strade residenziali

Alla luce di queste problematiche chiediamo all’Amministrazione comunale di:

valutare il ripristino dei precedenti sensi di marcia in Via Busento, Via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis;

in Via Busento, Via Valle del Neto e IV Traversa Metropolis; avviare una revisione complessiva della viabilità nel quadrante di Roges , con particolare attenzione alla situazione di Via Kennedy;

, con particolare attenzione alla situazione di Via Kennedy; verificare la mobilità e la sicurezza stradale dell’area, coinvolgendo cittadini, residenti e attività economiche del quartiere.

“L’obiettivo è fare in modo che le scelte sulla mobilità urbana siano realmente orientate a migliorare sicurezza, scorrevolezza del traffico e qualità della vita nel quartiere Roges, valutando anche il ripristino delle condizioni di circolazione precedenti alle modifiche recentemente introdotte. Firmare questa petizione significa chiedere una viabilità più funzionale e sicura per Roges” concludono Ghionna e Garritano.

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