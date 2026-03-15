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Tensione in Libano: i caschi blu Onu presi di mira

Nessun militare italiano sarebbe coinvolto negli attacchi

Pubblicato il: 15/03/2026 – 21:17
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Tensione in Libano: i caschi blu Onu presi di mira

I caschi blu dell’Onu sono stati presi di mira da colpi d’arma da fuoco “probabilmente da gruppi armati non statali”. Lo fa sapere l’Unifil, la forza militare di interposizione dell’Onu in Libano. “Oggi, i caschi blu dell’Unifil sono stati bersagliati da colpi d’arma da fuoco, probabilmente da gruppi armati non statali, in tre diverse occasioni mentre effettuavano pattugliamenti intorno alle loro basi” nel Libano meridionale, ha affermato la forza, aggiungendo che “due pattuglie hanno risposto al fuoco per autodifesa e, dopo brevi scambi, hanno ripreso le loro attività programmate. Nessun soldato di pace è rimasto ferito”. Si apprende inoltre da fonti informate che nessun militare italiano sarebbe coinvolto negli attacchi.

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