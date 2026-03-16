Intervento dei Vigili del fuoco per una frana a Mesoraca, evacuate alcune abitazioni

il maltempo

CROTONE Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone, distaccamento di Petilia Policastro, è intervenuta nel territorio di Mesoraca a seguito di una frana verificatasi in via San Marco. Sul posto sono presenti anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di Crotone, i Carabinieri, la Protezione Civile e il Sindaco del comune di Mesoraca.

In via precauzionale si sta procedendo con l’evacuazione delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze della frana, mentre i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per monitorare il versante interessato dallo smottamento. Viabilità interrotta in quel tratto di strada.

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