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Intervento dei Vigili del fuoco per una frana a Mesoraca, evacuate alcune abitazioni

I tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per monitorare il versante interessato dallo smottamento. Viabilità interrotta

Pubblicato il: 16/03/2026 – 19:35
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Intervento dei Vigili del fuoco per una frana a Mesoraca, evacuate alcune abitazioni

CROTONE Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone, distaccamento di Petilia Policastro, è intervenuta nel territorio di Mesoraca a seguito di una frana verificatasi in via San Marco. Sul posto sono presenti anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di Crotone, i Carabinieri, la Protezione Civile e il Sindaco del comune di Mesoraca.
In via precauzionale si sta procedendo con l’evacuazione delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze della frana, mentre i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per monitorare il versante interessato dallo smottamento. Viabilità interrotta in quel tratto di strada.

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