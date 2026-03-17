Accordo raggiunto all’Asp di Cosenza, reintegrati otto lavoratori del Cup. La soddisfazione dell’Usb

la vertenza

COSENZA «A seguito delle recenti mobilitazioni che hanno visto impegnata la sigla sindacale Usb di Cosenza anche in un presidio presso la direzione generale dell’Asp, arriva oggi una grande vittoria frutto della determinazione dei delegati sindacali e dell’ostinazione degli otto lavoratori storici, da luglio esclusi dall’elenco del personale in forza ai servizi cup». A riportarlo è una nota dell’Usb Cosenza che evidenzia come ieri pomeriggio, «in piena collaborazione con l’Asp di Cosenza e la Covisian S.p.A., ha avuto luogo la firma dell’accordo che darà seguito alla redistribuzione delle otto unità su altro ramo della commessa e la garanzia del pieno rispetto della clausola sociale, anche nella futura procedura di subentro a seguito di nuova aggiudicazione».

L’Usb si dice «molto soddisfatta e felice per i suoi lavoratori che, avendo già subito tanto, meritavano di vedere una luce in fondo al tunnel». Al contempo si auspica che «alcuni scenari e gravi negligenze non si verifichino più. Soprattutto nella pubblica amministrazione. Discutibile anche l’atteggiamento dei sindacati confederali aziendali e regionali, che hanno prestato il fianco alla dinamica dei mesi scorsi, in maniera silente e poco rappresentativa dei lavoratori coinvolti. Il lavoro è dignità e sugli appalti pubblici urgono più controlli e rispetto dei diritti delle centinaia di lavoratori e lavoratrici impiegati/e. Continueremo a vigilare e a dare il nostro contributo per il buon andamento della cosa pubblica, nel rispetto dei diritti di chi offre servizi essenziali alla comunità. Sempre e comunque dalla parte dei lavoratori».

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