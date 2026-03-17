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Confagricoltura a Padova 17-19 marzo

«Carbonio, sostenere la filiera e condividere le responsabilità»

Giansanti: non siano solo gli agricoltori a farsi carico di investimenti e rischi di impresa

Pubblicato il: 17/03/2026 – 13:38
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«Carbonio, sostenere la filiera e condividere le responsabilità»

PADOVA «Il Carbon Farming rappresenta una grande opportunità per riconoscere e valorizzare il contributo degli agricoltori alla lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, l’obiettivo dev’essere quello di creare un mercato funzionante e bilanciato. Per questo servono indicazioni chiare circa la domanda e il valore dei crediti di carbonio, affinché, nell’ambito della filiera agroalimentare, non siano solo gli agricoltori a farsi carico di investimenti e rischi di impresa. La responsabilità deve essere condivisa così come i benefici, economici ed ambientali». Lo ha dichiarato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, nell’ambito dell’European Carbon Farming Summit, evento internazionale che riunisce oltre 700 partecipanti tra agricoltori, ricercatori, imprese, decisori politici e organizzazioni del settore provenienti da tutta Europa.
Per la prima volta l’Italia — e il Veneto in particolare — è al centro di questo appuntamento globale, co-organizzato da Confagricoltura Veneto con il sostegno di Veneto Agricoltura.
I lavori, che si svolgono a Padova dal 17 al 19 marzo, si concentrano sull’insieme di pratiche agricole e forestali capaci di favorire l’assorbimento e lo stoccaggio di anidride carbonica nei suoli e nelle coltivazioni, contribuendo al tempo stesso a migliorare la fertilità dei terreni e a rafforzare la resilienza delle aziende agricole di fronte ai cambiamenti climatici.

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