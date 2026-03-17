l’emergenza

CROSIA La pioggia battente non concede tregua e la situazione idrogeologica nel territorio di Crosia, nel Cosentino, è diventata critica. Poco fa il territorio è stata colpito da una grossa frana che ha interessato il costone sopra via San Francesco di Paola, e che minaccia le abitazioni rendendo necessaria necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate anche nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto e nelle abitazioni, a causa dell’innalzamento rapido del livello dell’acqua. Per far fronte all’elevato numero di richieste di intervento è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sul posto stanno operando anche squadre ordinarie provenienti dal Comando di Crotone, mentre e’ stato richiesto alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria l’invio del Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico a supporto delle operazioni di soccorso. Le operazioni sono tuttora in corso.

L’ordinanza

Con un’ordinanza l’amministrazione comunale di Crosia ha disposto l’evacuazione immediata e precauzionale di tutte le abitazioni situate in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua. L’allerta è ai massimi livelli: le precipitazioni intense e persistenti delle ultime ore hanno causato un rapido e pericoloso innalzamento dei livelli dei fiumi, rendendo concreto il rischio di esondazioni e allagamenti nelle aree limitrofe.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Ai cittadini residenti nelle zone rosse è richiesto di: abbandonare subito la propria abitazione; Trasferirsi in luoghi sicuri, lontano dai corsi d’acqua; Rispettare rigorosamente il divieto assoluto di permanenza negli immobili a rischio fino a nuova comunicazione.

Macchina dei soccorsi in campo

È stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per coordinare le operazioni di assistenza. Squadre della Protezione Civile, Forze dell’Ordine e Polizia Locale sono già dispiegate sul territorio per supportare la popolazione nelle operazioni di sgombero e monitorare i punti più critici.

NUMERO DI EMERGENZA: Per segnalazioni, richieste di soccorso o assistenza è attivo h24 il numero: 0983 485016

Le autorità invitano la cittadinanza a mantenere la calma, ma a muoversi con la massima celerità, seguendo solo i canali istituzionali del Comune per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’allerta. (redazione@corrierecal.it)

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