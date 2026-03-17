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Guasto alla rete idrica, acqua sospesa in diversi quartieri di Catanzaro

Sospesa l’erogazione dal serbatoio Madonna dei Cieli per un intervento urgente. Tecnici al lavoro, servizio in ripristino entro la tarda mattinata

Pubblicato il: 17/03/2026 – 8:28
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Guasto alla rete idrica, acqua sospesa in diversi quartieri di Catanzaro

CATANZARO A seguito di un indifferibile ed urgente intervento di riparazione della condotta idrica su via De Gasperi è stata sospesa l’erogazione da serbatoio Madonna dei Cieli per le seguenti zone: quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Milano, via Crispi, via Schipani, via Buccarelli, via Jannelli, via Mario Greco, via De Riso e zone limitrofe. Il servizio verrà ripristinato a lavorazione ultimata presumibilmente nella tarda mattinata di oggi 17 marzo.

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