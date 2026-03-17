‘Ndrangheta a Vibo, si chiude la requisitoria di Maestrale. La Dda chiede oltre 1700 anni di carcere – NOMI

il maxi processo

VIBO VALENTIA Si è conclusa stamattina presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo Valentia la requisitoria della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nel maxi processo che riunisce Olimpo, Imperium e Maestrale Carthago. Alla sbarra i 182 imputati che hanno scelto il rito ordinario, tra cui esponenti di spicco delle principali cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese, oltre ad imprenditori, politici ed ex dirigenti pubblici. Di fronte al collegio giudicante presieduto da Rossella Maiorana, con giudici a latere Luca Brunetti e Rosamaria Pisano, la Dda, al termine della requisitoria iniziata lo scorso 3 marzo e che ha visto i pm Andrea Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci alternarsi nell’esporre le accuse agli imputati, ha invocato secoli di carcere. Il maxiprocesso vede coinvolti diversi clan di ‘ndrangheta vibonesi, tra cui i Mancuso, Pititto, Tavella, Bonavita, Accorinti, Barbieri, Galati. La Dda ha chiesto, tra gli altri, 24 anni per Salvatore Ascone, rispettivamente 8 e 9 anni per i fratelli Emanuele e Francescantonio Stillitani. Chiesti 14 anni per Cesare Pasqua.

Le tre inchieste

Il maxiprocesso riunisce tre maxi inchieste condotte dalla Dda. L’operazione Olimpo, scattata all’alba del 26 gennaio 2023, portò all’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto, facendo emergere gli interessi delle cosche nel settore del turismo lungo la Costa degli Dei. Risale al 6 luglio 2023 l’operazione Imperium, condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda, per un totale di 48 indagati tra cui esponenti del clan Mancuso. Al centro delle indagini i “tentacoli” della famiglia di Limbadi sui villaggi turistici sul litorale vibonese. Infine, l’operazione Maestrale Carthago, la più imponente delle tre, eseguita tra maggio e settembre 2023 con arresti eccellenti contro le cosche vibonesi, facendo emergere le infiltrazioni nella politica e nella sanità locale. Per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato è già arrivata la sentenza in primo grado emessa dal gup Piero Agosteo, per un totale di 50 assoluzioni e 41 condanne. Per 77 di loro il processo, poche settimane fa, è arrivato in Corte d’Appello. (ma.ru.)

Tutte le richieste

ACCORINTI Ambrogio, 3 anni 6 mesi ACCORINTI Giuseppe Antonio, detto “Peppone, 18 anni ACCORINTI Pasquale, 6 anni 3 mesi ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, 17 anni ANGIÒ Saveria, 1 anno 4 mesi ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, 8 anni ARENA Giuseppe, non doversi procedere ARIF Imad, assoluzione ASCONE Rocco, 5 anni ASCONE Salvatore, 24 anni BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Camera” (cl. ’65); 25 anni BARBIERI Francesco (cl. ’88); 6 anni 6 mesi BARBIERI Francesco (cl. ’01); 20 anni BARBIERI Giuseppe, detto “Pepparijeu”, 15 anni BARBIERI Michelangelo, detto “Michele, 12 anni BARILLÀ Elena, 4 anni 6 mesi BARILLARI Luigi, detto “Pongio”, 18 anni BARONE Francesco, alias “architetto”, 8 anni BARTONE Angelo, alias “bombolo”, 21 anni BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo”, 17 anni BELLOCCO Pietro Giuseppe, 12 anni BLASIMME Teodosia, 4 anni BONAVITA Giuseppe Armando, detto “Armando”, 27 anni BONAVITA Roberta, 17 anni 6 mesi BONAVOTA Domenico, 8 anni 6 mesi BONTEMPI Pierluigi (cl. ’64); 4 anni BORELLO Marco (cl. ’74); 17 anni BOVA Rodolfo (cl. ’66); 5 anni BUCCAFUSCA Isidoro, 4 anni 6 mesi CALLISTO Francesco, 1 anno CARÀ Filippina, 4 anni 6 mesi CARRIERI Angelo, 3 anni CERTO Tomasina, 16 anni CICHELLO Domenico, 10 anni CICHELLO Nazzareno, 1 anno 6 mesi CICHELLO Rocco, 6 anni CICONTE Domenico Antonio, 17 anni CICONTE Maria Carmela, 6 anni 6 mesi COLACCHIO Lucia, 3 anni 6 mesi COLLOCA Domenico, alias “Mubba”, 21 anni CONTI Agatino, 10 anni 6 mesi CORDÌ Domenico, detto “zio Mimmo”, 4 anni 6 mesi CORIGLIANO Raffaele (cl’ 67), 8 anni CORIGLIANO Raffaele (cl ’00), 4 anni CORSO Pietro, 18 anni COSCARELLA Gregorio, 18 anni CRISAFULLI Giovanna, 4 anni e 6 mesi CRUDO Vincenzo, 8 anni CUTRÌ Francesco, assoluzione D’ANDREA Giuseppe, 6 anni D’ANGELO Giuseppe, assoluzione DE LORENZO Lorenzo, non doversi procedere DE LUISE Gaetano, 5 anni DEMARZO Fabio, 4 anni DIMASI Giuseppe, 4 anni FALSAPERNA Francesco, 10 anni 6 mesi FAMILIARI Angelo, 6 anni FIALEK Damian Zbignev, 16 anni 6 mesi FIARE’ Francesco, alias “il dentista”, 17 anni FIORILLO Antonino, 8 anni FONTI Domenico, 10 anni 6 mesi FONTI Giuseppe, 10 anni 6 mesi FORTUNA Massimo, 3 anni FUSCA Nicola, detto “Cola”, 10 anni 6 mesi GAGLIARDI Rocco, 18 anni GALATI Antonio, 16 anni GALATI Armando, alias “U Biondo o u Russu”, 25 anni GALATI Domenico (cl’ 50), 22 anni GALATI Domenico (cl’ 84), 19 anni GALATI Fortunato, 24 anni GALATI Rocco, 17 anni GALATI Salvatore, detto “Turi”, 20 anni GARGANO Francesco, 10 anni GARISTO Daniela Marina, 12 anni GAUDIOSO Costantino, 20 anni GIOFRÈ Gregorio, 15 anni GIOFFRÈ Carlo, 3 anni GRASSO Antonio Leone Filippo Biagio, detto “Antonello”, 10 anni e 6 mesi GRASSO Biagio Salvatore, detto “Biagio”, 10 anni e 6 mesi GRECO Marco, 6 anni GRILLO Antonio, 6 anni GRILLO Francesco, alias “Massaru”, 6 anni GUERINO Marcello, 8 anni IMBALZANO Domenico, assoluzione IANNELLO Domenico, alias “Mimmo da caniglia”, 17 anni IANNELLO Rocco, alias “Rocco da caniglia”, 17 anni LA BELLA Antonino, 6 anni LA PIANA Giuseppe, 4 anni LA ROCCA Rosario, 3 anni LA ROSA Domenico, alias “Zi Micu”, 19 anni LA ROSA Alessandro, 18 anni 6 mesi LA ROSA Pasquale, 6 anni 6 mesi LO SCALZO Francesco, 10 anni LOIACONO Francesco, 6 anni MANCUSO Luigi, 12 anni MANCUSO Pantaleone, 4 anni 6 mesi MANGIALAVORI Aldo, 5 anni MARCELLO Fabio, 16 anni 6 mesi MARCHESE Rosa, 6 anni MARRELLA Damiano, 4 anni 6 mesi MASSARA Francesco Tiburzio, 1 anno 6 mesi MAZZELLA Aldo, 3 anni MAZZEO Clemente, 12 anni MAZZEO Filippo, 6 anni MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”, 18 anni MELLUSO Emanuele, detto “Gemello-Gemellino”, 19 anni MELLUSO Simone, 18 anni 6 mesi MESTANO Antonio Salvatore, detto “Antonello”, 21 anni MESIANO Fortunato, 21 anni MESIANO Francesco, detto “Franco”, 21 anni MESIANO Paolo, 17 anni 6 mesi MESIANO Pasquale, alias “Pitiridi”, 20 anni MESIANO Saverio, 16 anni MOLINO Sebastiano, 10 anni 6 mesi MORABITO Rocco, 6 anni MUGGERI Salvatore, 12 anni MUSCIA Gaetano, 17 anni NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, 18 anni NIGLIA Filippo, 16 anni 6 mesi OLIVERI Alessandro, 4 anni ORFANO Pasquale, 4 anni PANZITTA Antonio, 2 anni PASQUA Cesare, 14 anni PEDULLÀ Fabio Domenico, 3 anni PELAGGI Joan Azzurra, 6 anni PELUSO Lucia, 3 anni PERFIDIO Francesco, assoluzione PERFIDIO Pantaleone, assoluzione PESCE Maria Rosa, assoluzione PITITTO Pasquale, 21 anni PITITTO Rocco, 6 anni PITITTO Salvatore, 22 anni POCHIERO Gaetano, 4 anni POLICARO Salvatore, detto “Turi”, 18 anni 6 mesi POLITO Pietro, assoluzione PONTORIERO Fortunato, 6 anni POTENZONI Paolo, 5 anni PRESTIA Antonio Gaetano, detto “Tonino”, 4 anni PROSSOMARITI Giuseppe, 10 anni PROSTAMO Antonio, 16 anni PROSTAMO Francesco, 16 anni PROSTAMO Giuseppe, alias “U Russuni – U Biondu”, 4 anni PROSTAMO Salvatore, alias “U Sasizzu”, 6 anni 6 mesi PROSTAMO Saverio, 12 anni PUGLIESE Giuseppe, alias “Professore”, 8 anni RAPISARDA Marcella, 4 anni 6 mesi RAPISARDA Valeria, 4 anni 6 mesi RIBECCO Maria, 4 anni RIPEPI Giuseppe, 3 anni RIPEPI Paolo, 19 anni ROMAGNOLI Ettore, 4 anni ROMBOLÀ Simona, 8 anni RUSSO Domenico, non doversi procedere SERGIO Giovanni, 6 anni SCALÌ Rocco, assoluzione SCORDO Pasquale, 12 anni 6 mesi SOLANO Giulio, 4 anni STARTARI Marco, 8 anni STILO Francesco, 8 anni 6 mesi STILLITANI Emanuele, 8 anni STILLITANI Francescantonio, 9 anni STORNIOLO Cosma Antonio, 16 anni SURACE Cristian, 12 anni TACCONE Francesco, 8 anni TAVELLA Benito, 17 anni TAVELLA Fortunato, 21 anni TAVELLA Rocco, 18 anni TAKACSOVA Klaudia, 4 anni 6 mesi TINÈ Paolo, assoluzione TORRISI Graziella, 4 anni 6 mesi TORTORA Giuseppe, 16 anni TRIPODI Antonio, 4 anni TRIPODI Mattia Giovanni, 4 anni VACATELLO Leonardo Domenico, 8 anni VACATELLO Rodolfo, 7 anni VALENTE Leopoldo Giulio, 8 anni VATANO Daniele, 3 anni VURRO Giorgio, 5 anni ZAMPARELLI Alessandro, 4 anni ZANGARI Antonio, 3 anni 6 mesi ZUNGRI Francesco, 18 anni

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