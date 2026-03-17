Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 6 minuti
Cambia colore:
 

il maxi processo

‘Ndrangheta a Vibo, si chiude la requisitoria di Maestrale. La Dda chiede oltre 1700 anni di carcere – NOMI

Alla sbarra 181 imputati tra i vertici delle cosche vibonesi, imprenditori, politici ed ex dirigenti pubblici. Invocati 27 anni per Giuseppe Armando Bonavita, 24 per Salvatore Ascone e 18 per “Peppon…

Pubblicato il: 17/03/2026 – 12:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta a Vibo, si chiude la requisitoria di Maestrale. La Dda chiede oltre 1700 anni di carcere – NOMI

VIBO VALENTIA Si è conclusa stamattina presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo Valentia la requisitoria della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nel maxi processo che riunisce Olimpo, Imperium e Maestrale Carthago. Alla sbarra i 182 imputati che hanno scelto il rito ordinario, tra cui esponenti di spicco delle principali cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese, oltre ad imprenditori, politici ed ex dirigenti pubblici. Di fronte al collegio giudicante presieduto da Rossella Maiorana, con giudici a latere Luca Brunetti e Rosamaria Pisano, la Dda, al termine della requisitoria iniziata lo scorso 3 marzo e che ha visto i pm Andrea Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci alternarsi nell’esporre le accuse agli imputati, ha invocato secoli di carcere. Il maxiprocesso vede coinvolti diversi clan di ‘ndrangheta vibonesi, tra cui i Mancuso, Pititto, Tavella, Bonavita, Accorinti, Barbieri, Galati. La Dda ha chiesto, tra gli altri, 24 anni per Salvatore Ascone, rispettivamente 8 e 9 anni per i fratelli Emanuele e Francescantonio Stillitani. Chiesti 14 anni per Cesare Pasqua.

Le tre inchieste

Il maxiprocesso riunisce tre maxi inchieste condotte dalla Dda. L’operazione Olimpo, scattata all’alba del 26 gennaio 2023, portò all’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto, facendo emergere gli interessi delle cosche nel settore del turismo lungo la Costa degli Dei. Risale al 6 luglio 2023 l’operazione Imperium, condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda, per un totale di 48 indagati tra cui esponenti del clan Mancuso. Al centro delle indagini i “tentacoli” della famiglia di Limbadi sui villaggi turistici sul litorale vibonese. Infine, l’operazione Maestrale Carthago, la più imponente delle tre, eseguita tra maggio e settembre 2023 con arresti eccellenti contro le cosche vibonesi, facendo emergere le infiltrazioni nella politica e nella sanità locale. Per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato è già arrivata la sentenza in primo grado emessa dal gup Piero Agosteo, per un totale di 50 assoluzioni e 41 condanne. Per 77 di loro il processo, poche settimane fa, è arrivato in Corte d’Appello. (ma.ru.)

Tutte le richieste

  1. ACCORINTI Ambrogio, 3 anni 6 mesi
  2. ACCORINTI Giuseppe Antonio, detto “Peppone, 18 anni
  3. ACCORINTI Pasquale, 6 anni 3 mesi
  4. ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, 17 anni
  5. ANGIÒ Saveria, 1 anno 4 mesi
  6. ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, 8 anni
  7. ARENA Giuseppe, non doversi procedere
  8. ARIF Imad, assoluzione
  9. ASCONE Rocco, 5 anni
  10. ASCONE Salvatore, 24 anni
  11. BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Camera” (cl. ’65); 25 anni
  12. BARBIERI Francesco (cl. ’88); 6 anni 6 mesi
  13. BARBIERI Francesco (cl. ’01); 20 anni
  14. BARBIERI Giuseppe, detto “Pepparijeu”, 15 anni
  15. BARBIERI Michelangelo, detto “Michele, 12 anni
  16. BARILLÀ Elena, 4 anni 6 mesi
  17. BARILLARI Luigi, detto “Pongio”, 18 anni
  18. BARONE Francesco, alias “architetto”, 8 anni
  19. BARTONE Angelo, alias “bombolo”, 21 anni
  20. BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo”, 17 anni
  21. BELLOCCO Pietro Giuseppe, 12 anni
  22. BLASIMME Teodosia, 4 anni
  23. BONAVITA Giuseppe Armando, detto “Armando”, 27 anni
  24. BONAVITA Roberta, 17 anni 6 mesi
  25. BONAVOTA Domenico, 8 anni 6 mesi
  26. BONTEMPI Pierluigi (cl. ’64); 4 anni
  27. BORELLO Marco (cl. ’74); 17 anni
  28. BOVA Rodolfo (cl. ’66); 5 anni
  29. BUCCAFUSCA Isidoro, 4 anni 6 mesi
  30. CALLISTO Francesco, 1 anno
  31. CARÀ Filippina, 4 anni 6 mesi
  32. CARRIERI Angelo, 3 anni
  33. CERTO Tomasina, 16 anni
  34. CICHELLO Domenico, 10 anni
  35. CICHELLO Nazzareno, 1 anno 6 mesi
  36. CICHELLO Rocco, 6 anni
  37. CICONTE Domenico Antonio, 17 anni
  38. CICONTE Maria Carmela, 6 anni 6 mesi
  39. COLACCHIO Lucia, 3 anni 6 mesi
  40. COLLOCA Domenico, alias “Mubba”, 21 anni
  41. CONTI Agatino, 10 anni 6 mesi
  42. CORDÌ Domenico, detto “zio Mimmo”, 4 anni 6 mesi
  43. CORIGLIANO Raffaele (cl’ 67), 8 anni
  44. CORIGLIANO Raffaele (cl ’00), 4 anni
  45. CORSO Pietro, 18 anni
  46. COSCARELLA Gregorio, 18 anni
  47. CRISAFULLI Giovanna, 4 anni e 6 mesi
  48. CRUDO Vincenzo, 8 anni
  49. CUTRÌ Francesco, assoluzione
  50. D’ANDREA Giuseppe, 6 anni
  51. D’ANGELO Giuseppe, assoluzione
  52. DE LORENZO Lorenzo, non doversi procedere
  53. DE LUISE Gaetano, 5 anni
  54. DEMARZO Fabio, 4 anni
  55. DIMASI Giuseppe, 4 anni
  56. FALSAPERNA Francesco, 10 anni 6 mesi
  57. FAMILIARI Angelo, 6 anni
  58. FIALEK Damian Zbignev, 16 anni 6 mesi
  59. FIARE’ Francesco, alias “il dentista”, 17 anni
  60. FIORILLO Antonino, 8 anni
  61. FONTI Domenico, 10 anni 6 mesi
  62. FONTI Giuseppe, 10 anni 6 mesi
  63. FORTUNA Massimo, 3 anni
  64. FUSCA Nicola, detto “Cola”, 10 anni 6 mesi
  65. GAGLIARDI Rocco, 18 anni
  66. GALATI Antonio, 16 anni
  67. GALATI Armando, alias “U Biondo o u Russu”, 25 anni
  68. GALATI Domenico (cl’ 50), 22 anni
  69. GALATI Domenico (cl’ 84), 19 anni
  70. GALATI Fortunato, 24 anni
  71. GALATI Rocco, 17 anni
  72. GALATI Salvatore, detto “Turi”, 20 anni
  73. GARGANO Francesco, 10 anni
  74. GARISTO Daniela Marina, 12 anni
  75. GAUDIOSO Costantino, 20 anni
  76. GIOFRÈ Gregorio, 15 anni
  77. GIOFFRÈ Carlo, 3 anni
  78. GRASSO Antonio Leone Filippo Biagio, detto “Antonello”, 10 anni e 6 mesi
  79. GRASSO Biagio Salvatore, detto “Biagio”, 10 anni e 6 mesi
  80. GRECO Marco, 6 anni
  81. GRILLO Antonio, 6 anni
  82. GRILLO Francesco, alias “Massaru”, 6 anni
  83. GUERINO Marcello, 8 anni
  84. IMBALZANO Domenico, assoluzione
  85. IANNELLO Domenico, alias “Mimmo da caniglia”, 17 anni
  86. IANNELLO Rocco, alias “Rocco da caniglia”, 17 anni
  87. LA BELLA Antonino, 6 anni
  88. LA PIANA Giuseppe, 4 anni
  89. LA ROCCA Rosario, 3 anni
  90. LA ROSA Domenico, alias “Zi Micu”, 19 anni
  91. LA ROSA Alessandro, 18 anni 6 mesi
  92. LA ROSA Pasquale, 6 anni 6 mesi
  93. LO SCALZO Francesco, 10 anni
  94. LOIACONO Francesco, 6 anni
  95. MANCUSO Luigi, 12 anni
  96. MANCUSO Pantaleone, 4 anni 6 mesi
  97. MANGIALAVORI Aldo, 5 anni
  98. MARCELLO Fabio, 16 anni 6 mesi
  99. MARCHESE Rosa, 6 anni
  100. MARRELLA Damiano, 4 anni 6 mesi
  101. MASSARA Francesco Tiburzio, 1 anno 6 mesi
  102. MAZZELLA Aldo, 3 anni
  103. MAZZEO Clemente, 12 anni
  104. MAZZEO Filippo, 6 anni
  105. MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”, 18 anni
  106. MELLUSO Emanuele, detto “Gemello-Gemellino”, 19 anni
  107. MELLUSO Simone, 18 anni 6 mesi
  108. MESTANO Antonio Salvatore, detto “Antonello”, 21 anni
  109. MESIANO Fortunato, 21 anni
  110. MESIANO Francesco, detto “Franco”, 21 anni
  111. MESIANO Paolo, 17 anni 6 mesi
  112. MESIANO Pasquale, alias “Pitiridi”, 20 anni
  113. MESIANO Saverio, 16 anni
  114. MOLINO Sebastiano, 10 anni 6 mesi
  115. MORABITO Rocco, 6 anni
  116. MUGGERI Salvatore, 12 anni
  117. MUSCIA Gaetano, 17 anni
  118. NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, 18 anni
  119. NIGLIA Filippo, 16 anni 6 mesi
  120. OLIVERI Alessandro, 4 anni
  121. ORFANO Pasquale, 4 anni
  122. PANZITTA Antonio, 2 anni
  123. PASQUA Cesare, 14 anni
  124. PEDULLÀ Fabio Domenico, 3 anni
  125. PELAGGI Joan Azzurra, 6 anni
  126. PELUSO Lucia, 3 anni
  127. PERFIDIO Francesco, assoluzione
  128. PERFIDIO Pantaleone, assoluzione
  129. PESCE Maria Rosa, assoluzione
  130. PITITTO Pasquale, 21 anni
  131. PITITTO Rocco, 6 anni
  132. PITITTO Salvatore, 22 anni
  133. POCHIERO Gaetano, 4 anni
  134. POLICARO Salvatore, detto “Turi”, 18 anni 6 mesi
  135. POLITO Pietro, assoluzione
  136. PONTORIERO Fortunato, 6 anni
  137. POTENZONI Paolo, 5 anni
  138. PRESTIA Antonio Gaetano, detto “Tonino”, 4 anni
  139. PROSSOMARITI Giuseppe, 10 anni
  140. PROSTAMO Antonio, 16 anni
  141. PROSTAMO Francesco, 16 anni
  142. PROSTAMO Giuseppe, alias “U Russuni – U Biondu”, 4 anni
  143. PROSTAMO Salvatore, alias “U Sasizzu”, 6 anni 6 mesi
  144. PROSTAMO Saverio, 12 anni
  145. PUGLIESE Giuseppe, alias “Professore”, 8 anni
  146. RAPISARDA Marcella, 4 anni 6 mesi
  147. RAPISARDA Valeria, 4 anni 6 mesi
  148. RIBECCO Maria, 4 anni
  149. RIPEPI Giuseppe, 3 anni
  150. RIPEPI Paolo, 19 anni
  151. ROMAGNOLI Ettore, 4 anni
  152. ROMBOLÀ Simona, 8 anni
  153. RUSSO Domenico, non doversi procedere
  154. SERGIO Giovanni, 6 anni
  155. SCALÌ Rocco, assoluzione
  156. SCORDO Pasquale, 12 anni 6 mesi
  157. SOLANO Giulio, 4 anni
  158. STARTARI Marco, 8 anni
  159. STILO Francesco, 8 anni 6 mesi
  160. STILLITANI Emanuele, 8 anni
  161. STILLITANI Francescantonio, 9 anni
  162. STORNIOLO Cosma Antonio, 16 anni
  163. SURACE Cristian, 12 anni
  164. TACCONE Francesco, 8 anni
  165. TAVELLA Benito, 17 anni
  166. TAVELLA Fortunato, 21 anni
  167. TAVELLA Rocco, 18 anni
  168. TAKACSOVA Klaudia, 4 anni 6 mesi
  169. TINÈ Paolo, assoluzione
  170. TORRISI Graziella, 4 anni 6 mesi
  171. TORTORA Giuseppe, 16 anni
  172. TRIPODI Antonio, 4 anni
  173. TRIPODI Mattia Giovanni, 4 anni
  174. VACATELLO Leonardo Domenico, 8 anni
  175. VACATELLO Rodolfo, 7 anni
  176. VALENTE Leopoldo Giulio, 8 anni
  177. VATANO Daniele, 3 anni
  178. VURRO Giorgio, 5 anni
  179. ZAMPARELLI Alessandro, 4 anni
  180. ZANGARI Antonio, 3 anni 6 mesi
  181. ZUNGRI Francesco, 18 anni

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
'ndrangheta vibo valentia
Dda Catanzaro
imperium
In evidenza
inchieste dda catanzaro
maestrale-carthago
olimpo
processo maestrale
richieste condanna
Vibo Valentia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x