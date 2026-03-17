‘Ndrangheta a Vibo, si chiude la requisitoria di Maestrale. La Dda chiede oltre 1700 anni di carcere – NOMI
Alla sbarra 181 imputati tra i vertici delle cosche vibonesi, imprenditori, politici ed ex dirigenti pubblici. Invocati 27 anni per Giuseppe Armando Bonavita, 24 per Salvatore Ascone e 18 per “Peppon…
VIBO VALENTIA Si è conclusa stamattina presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo Valentia la requisitoria della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nel maxi processo che riunisce Olimpo, Imperium e Maestrale Carthago. Alla sbarra i 182 imputati che hanno scelto il rito ordinario, tra cui esponenti di spicco delle principali cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese, oltre ad imprenditori, politici ed ex dirigenti pubblici. Di fronte al collegio giudicante presieduto da Rossella Maiorana, con giudici a latere Luca Brunetti e Rosamaria Pisano, la Dda, al termine della requisitoria iniziata lo scorso 3 marzo e che ha visto i pm Andrea Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci alternarsi nell’esporre le accuse agli imputati, ha invocato secoli di carcere. Il maxiprocesso vede coinvolti diversi clan di ‘ndrangheta vibonesi, tra cui i Mancuso, Pititto, Tavella, Bonavita, Accorinti, Barbieri, Galati. La Dda ha chiesto, tra gli altri, 24 anni per Salvatore Ascone, rispettivamente 8 e 9 anni per i fratelli Emanuele e Francescantonio Stillitani. Chiesti 14 anni per Cesare Pasqua.
Le tre inchieste
Il maxiprocesso riunisce tre maxi inchieste condotte dalla Dda. L’operazione Olimpo, scattata all’alba del 26 gennaio 2023, portò all’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto, facendo emergere gli interessi delle cosche nel settore del turismo lungo la Costa degli Dei. Risale al 6 luglio 2023 l’operazione Imperium, condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda, per un totale di 48 indagati tra cui esponenti del clan Mancuso. Al centro delle indagini i “tentacoli” della famiglia di Limbadi sui villaggi turistici sul litorale vibonese. Infine, l’operazione Maestrale Carthago, la più imponente delle tre, eseguita tra maggio e settembre 2023 con arresti eccellenti contro le cosche vibonesi, facendo emergere le infiltrazioni nella politica e nella sanità locale. Per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato è già arrivata la sentenza in primo grado emessa dal gup Piero Agosteo, per un totale di 50 assoluzioni e 41 condanne. Per 77 di loro il processo, poche settimane fa, è arrivato in Corte d’Appello. (ma.ru.)
Tutte le richieste
- ACCORINTI Ambrogio, 3 anni 6 mesi
- ACCORINTI Giuseppe Antonio, detto “Peppone, 18 anni
- ACCORINTI Pasquale, 6 anni 3 mesi
- ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, 17 anni
- ANGIÒ Saveria, 1 anno 4 mesi
- ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, 8 anni
- ARENA Giuseppe, non doversi procedere
- ARIF Imad, assoluzione
- ASCONE Rocco, 5 anni
- ASCONE Salvatore, 24 anni
- BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Camera” (cl. ’65); 25 anni
- BARBIERI Francesco (cl. ’88); 6 anni 6 mesi
- BARBIERI Francesco (cl. ’01); 20 anni
- BARBIERI Giuseppe, detto “Pepparijeu”, 15 anni
- BARBIERI Michelangelo, detto “Michele, 12 anni
- BARILLÀ Elena, 4 anni 6 mesi
- BARILLARI Luigi, detto “Pongio”, 18 anni
- BARONE Francesco, alias “architetto”, 8 anni
- BARTONE Angelo, alias “bombolo”, 21 anni
- BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo”, 17 anni
- BELLOCCO Pietro Giuseppe, 12 anni
- BLASIMME Teodosia, 4 anni
- BONAVITA Giuseppe Armando, detto “Armando”, 27 anni
- BONAVITA Roberta, 17 anni 6 mesi
- BONAVOTA Domenico, 8 anni 6 mesi
- BONTEMPI Pierluigi (cl. ’64); 4 anni
- BORELLO Marco (cl. ’74); 17 anni
- BOVA Rodolfo (cl. ’66); 5 anni
- BUCCAFUSCA Isidoro, 4 anni 6 mesi
- CALLISTO Francesco, 1 anno
- CARÀ Filippina, 4 anni 6 mesi
- CARRIERI Angelo, 3 anni
- CERTO Tomasina, 16 anni
- CICHELLO Domenico, 10 anni
- CICHELLO Nazzareno, 1 anno 6 mesi
- CICHELLO Rocco, 6 anni
- CICONTE Domenico Antonio, 17 anni
- CICONTE Maria Carmela, 6 anni 6 mesi
- COLACCHIO Lucia, 3 anni 6 mesi
- COLLOCA Domenico, alias “Mubba”, 21 anni
- CONTI Agatino, 10 anni 6 mesi
- CORDÌ Domenico, detto “zio Mimmo”, 4 anni 6 mesi
- CORIGLIANO Raffaele (cl’ 67), 8 anni
- CORIGLIANO Raffaele (cl ’00), 4 anni
- CORSO Pietro, 18 anni
- COSCARELLA Gregorio, 18 anni
- CRISAFULLI Giovanna, 4 anni e 6 mesi
- CRUDO Vincenzo, 8 anni
- CUTRÌ Francesco, assoluzione
- D’ANDREA Giuseppe, 6 anni
- D’ANGELO Giuseppe, assoluzione
- DE LORENZO Lorenzo, non doversi procedere
- DE LUISE Gaetano, 5 anni
- DEMARZO Fabio, 4 anni
- DIMASI Giuseppe, 4 anni
- FALSAPERNA Francesco, 10 anni 6 mesi
- FAMILIARI Angelo, 6 anni
- FIALEK Damian Zbignev, 16 anni 6 mesi
- FIARE’ Francesco, alias “il dentista”, 17 anni
- FIORILLO Antonino, 8 anni
- FONTI Domenico, 10 anni 6 mesi
- FONTI Giuseppe, 10 anni 6 mesi
- FORTUNA Massimo, 3 anni
- FUSCA Nicola, detto “Cola”, 10 anni 6 mesi
- GAGLIARDI Rocco, 18 anni
- GALATI Antonio, 16 anni
- GALATI Armando, alias “U Biondo o u Russu”, 25 anni
- GALATI Domenico (cl’ 50), 22 anni
- GALATI Domenico (cl’ 84), 19 anni
- GALATI Fortunato, 24 anni
- GALATI Rocco, 17 anni
- GALATI Salvatore, detto “Turi”, 20 anni
- GARGANO Francesco, 10 anni
- GARISTO Daniela Marina, 12 anni
- GAUDIOSO Costantino, 20 anni
- GIOFRÈ Gregorio, 15 anni
- GIOFFRÈ Carlo, 3 anni
- GRASSO Antonio Leone Filippo Biagio, detto “Antonello”, 10 anni e 6 mesi
- GRASSO Biagio Salvatore, detto “Biagio”, 10 anni e 6 mesi
- GRECO Marco, 6 anni
- GRILLO Antonio, 6 anni
- GRILLO Francesco, alias “Massaru”, 6 anni
- GUERINO Marcello, 8 anni
- IMBALZANO Domenico, assoluzione
- IANNELLO Domenico, alias “Mimmo da caniglia”, 17 anni
- IANNELLO Rocco, alias “Rocco da caniglia”, 17 anni
- LA BELLA Antonino, 6 anni
- LA PIANA Giuseppe, 4 anni
- LA ROCCA Rosario, 3 anni
- LA ROSA Domenico, alias “Zi Micu”, 19 anni
- LA ROSA Alessandro, 18 anni 6 mesi
- LA ROSA Pasquale, 6 anni 6 mesi
- LO SCALZO Francesco, 10 anni
- LOIACONO Francesco, 6 anni
- MANCUSO Luigi, 12 anni
- MANCUSO Pantaleone, 4 anni 6 mesi
- MANGIALAVORI Aldo, 5 anni
- MARCELLO Fabio, 16 anni 6 mesi
- MARCHESE Rosa, 6 anni
- MARRELLA Damiano, 4 anni 6 mesi
- MASSARA Francesco Tiburzio, 1 anno 6 mesi
- MAZZELLA Aldo, 3 anni
- MAZZEO Clemente, 12 anni
- MAZZEO Filippo, 6 anni
- MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”, 18 anni
- MELLUSO Emanuele, detto “Gemello-Gemellino”, 19 anni
- MELLUSO Simone, 18 anni 6 mesi
- MESTANO Antonio Salvatore, detto “Antonello”, 21 anni
- MESIANO Fortunato, 21 anni
- MESIANO Francesco, detto “Franco”, 21 anni
- MESIANO Paolo, 17 anni 6 mesi
- MESIANO Pasquale, alias “Pitiridi”, 20 anni
- MESIANO Saverio, 16 anni
- MOLINO Sebastiano, 10 anni 6 mesi
- MORABITO Rocco, 6 anni
- MUGGERI Salvatore, 12 anni
- MUSCIA Gaetano, 17 anni
- NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, 18 anni
- NIGLIA Filippo, 16 anni 6 mesi
- OLIVERI Alessandro, 4 anni
- ORFANO Pasquale, 4 anni
- PANZITTA Antonio, 2 anni
- PASQUA Cesare, 14 anni
- PEDULLÀ Fabio Domenico, 3 anni
- PELAGGI Joan Azzurra, 6 anni
- PELUSO Lucia, 3 anni
- PERFIDIO Francesco, assoluzione
- PERFIDIO Pantaleone, assoluzione
- PESCE Maria Rosa, assoluzione
- PITITTO Pasquale, 21 anni
- PITITTO Rocco, 6 anni
- PITITTO Salvatore, 22 anni
- POCHIERO Gaetano, 4 anni
- POLICARO Salvatore, detto “Turi”, 18 anni 6 mesi
- POLITO Pietro, assoluzione
- PONTORIERO Fortunato, 6 anni
- POTENZONI Paolo, 5 anni
- PRESTIA Antonio Gaetano, detto “Tonino”, 4 anni
- PROSSOMARITI Giuseppe, 10 anni
- PROSTAMO Antonio, 16 anni
- PROSTAMO Francesco, 16 anni
- PROSTAMO Giuseppe, alias “U Russuni – U Biondu”, 4 anni
- PROSTAMO Salvatore, alias “U Sasizzu”, 6 anni 6 mesi
- PROSTAMO Saverio, 12 anni
- PUGLIESE Giuseppe, alias “Professore”, 8 anni
- RAPISARDA Marcella, 4 anni 6 mesi
- RAPISARDA Valeria, 4 anni 6 mesi
- RIBECCO Maria, 4 anni
- RIPEPI Giuseppe, 3 anni
- RIPEPI Paolo, 19 anni
- ROMAGNOLI Ettore, 4 anni
- ROMBOLÀ Simona, 8 anni
- RUSSO Domenico, non doversi procedere
- SERGIO Giovanni, 6 anni
- SCALÌ Rocco, assoluzione
- SCORDO Pasquale, 12 anni 6 mesi
- SOLANO Giulio, 4 anni
- STARTARI Marco, 8 anni
- STILO Francesco, 8 anni 6 mesi
- STILLITANI Emanuele, 8 anni
- STILLITANI Francescantonio, 9 anni
- STORNIOLO Cosma Antonio, 16 anni
- SURACE Cristian, 12 anni
- TACCONE Francesco, 8 anni
- TAVELLA Benito, 17 anni
- TAVELLA Fortunato, 21 anni
- TAVELLA Rocco, 18 anni
- TAKACSOVA Klaudia, 4 anni 6 mesi
- TINÈ Paolo, assoluzione
- TORRISI Graziella, 4 anni 6 mesi
- TORTORA Giuseppe, 16 anni
- TRIPODI Antonio, 4 anni
- TRIPODI Mattia Giovanni, 4 anni
- VACATELLO Leonardo Domenico, 8 anni
- VACATELLO Rodolfo, 7 anni
- VALENTE Leopoldo Giulio, 8 anni
- VATANO Daniele, 3 anni
- VURRO Giorgio, 5 anni
- ZAMPARELLI Alessandro, 4 anni
- ZANGARI Antonio, 3 anni 6 mesi
- ZUNGRI Francesco, 18 anni
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato