Benzina, via libera al taglio di 25 centesimi al litro

il provvedimento

ROMA Il decreto legge che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri prevede un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti. Così la premier Giorgia Meloni al Tg1. “Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che – ha spiegato la premier – riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con tre misure: di fatto tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti-speculazione che lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi”. (Agi)

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