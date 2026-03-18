Cosenza, irregolarità nella movida: sanzionato un locale in centro

i controlli e la sicurezza

COSENZA Nelle ultime settimane, il personale della Polizia di Stato, in particolare della squadra di Polizia amministrativa della questura di Cosenza, ha proceduto al controllo amministrativo di un’attività operante nel settore di ristorazione e intrattenimento/spettacolo del centro cittadino. All’esito dell’ispezione, sono state riscontrate numerose e gravi irregolarità. I poliziotti hanno accertato tra l’altro: la mancata denuncia/licenza per la vendita di bevande alcoliche; l’assenza all’interno del locale della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza, nello specifico il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); l’assenza del manuale di autocontrollo HACCP, fondamentale per la sicurezza alimentare; la mancata esposizione al pubblico della licenza per intrattenimento e spettacolo.

A seguito delle violazioni riscontrate, alcune delle quali hanno comportato la comunicazione agli Enti competenti per i relativi provvedimenti, sono stati notificati verbali di contestazione di illeciti amministrativi per un ammontare complessivo di circa 16.000 euro. L’attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà incessante, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e garantire la legalità nel settore dell’intrattenimento.