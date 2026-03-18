«In affari con famiglie mafiose». Bufera su Delmastro

la polemica

ROMA A quattro giorni dalla tornata referendaria è scontro tra opposizioni e governo su una vicenda che tira in ballo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove. La miccia è un articolo comparso sulle pagine del Fatto Quotidiano e in particolare la storia di una società, “Le 5 Forchette Srl”, di cui aveva una quota l’esponente di Fdi. Della compagine societaria faceva parte anche Miriam Caroccia, figlia di Mauro attualmente in carcere a Viterbo dove sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per l’indagine della Dda di Roma sul clan di stampo camorristico capeggiato da Michele Senese, detto ‘O’ Pazz’. La Srl, fondata davanti ad un notaio di Biella, aveva l’unità locale in via Tuscolana, al civico 452, dove è stato aperto il ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’. Locale reclamizzato dallo stesso Mauro Caroccia nell’aprile del 2025 con un video sui social. Tra la fine di febbraio e il marzo scorso, dopo la sentenza definitiva della Cassazione nella maxi indagine dei magistrati di piazzale Clodio, Delmastro ha ceduto definitivamente la sua quota. Pd, M5s e Avs vanno all’attacco. I dem chiedono alla premier Meloni di chiarire e sollecitano l’intervento della commissione Antimafia. In una nota congiunta i membri Pd chiedono “alla presidente della Commissione, Chiara Colosimo, di acquisire gli atti sulla vicenda che riguarda esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia, in primis il sottosegretario Delmastro. Notizie di stampa hanno rivelato che questi esponenti politici di primo piano in Piemonte gravitanti nell’area territoriale biellese, hanno dato vita a una società che ha intrattenuto rapporti con esponenti della famiglia Caroccia”. Dal canto suo Delmastro – già condannato in primo grado ad otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Cospito – respinge qualsiasi insinuazione. “La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente – afferma parlando a margine della festa della polizia Penitenziaria a Napoli -. Il mio livello di scorta non nasce per altri motivi se non per la mia battaglia contro la mafia”. Poi entra nel merito della vicenda: “si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che si scopre essere ‘la figlia di’” sottolinea affermando che appena ha scoperto come stessero le cose “ho lasciato la società. E l’ho fatto – aggiunge – per il rigore etico e morale che mi contraddistingue”. Per M5s le parole del sottosegretario sono “disarmanti”. “Non è minimamente credibile – sostengono i membri pentastellati in Antimafia – che una ragazza di 18 anni agisca da sola come amministratore unico con il 50% delle quote di una società, è evidente che dietro di lei si muove il ben noto gruppo familiare. Delmastro vuole dirci di essersi accorto solo dopo una sentenza definitiva che Miriam Caroccia è figlia di? La vicenda giudiziaria della famiglia Caroccia e del clan Senesi andava avanti da anni, se il sottosegretario alla Giustizia fa un’affermazione del genere c’è da chiedersi in che mani sia la Giustizia italiana”. Stesse accuse che arrivano da Elisabetta Piccolotti, di Avs. La parlamentare annuncia che porterà il caso in Antimafia: “Si faccia chiarezza. Questi personaggi – dice – sono gli stessi che poi ci danno lezioni di amministrazione della giustizia in tv”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato