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Maltempo nel Vibonese, Anas interviene per rimuovere le frane sulla SS 182 delle Serre – VIDEO

La viabilità alternativa è garantita attraverso percorsi segnalati in loco e la riapertura al traffico è prevista a senso unico alternato entro 48 ore

Pubblicato il: 18/03/2026 – 18:08
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Maltempo nel Vibonese, Anas interviene per rimuovere le frane sulla SS 182 delle Serre – VIDEO

SORIANO CALABRO Anas è impegnata sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre’ a seguito del maltempo, per interventi di rimozione di materiale franato e messa in sicurezza in corrispondenza del km 32,500 e in tratti saltuari fino al km 40,000, nel territorio comunale di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia. Le attività sono in corso senza sosta con l’impiego di personale e mezzi. I rilevanti volumi di terreno mobilitati hanno determinato l’interdizione temporanea della circolazione nel tratto interessato. La viabilità alternativa è garantita attraverso percorsi segnalati in loco. La riapertura al traffico è prevista a senso unico alternato entro le prossime 24-48 ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo. Anas raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto della segnaletica.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

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