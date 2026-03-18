Maltempo nel Vibonese, Anas interviene per rimuovere le frane sulla SS 182 delle Serre – VIDEO

a Soriano Calabro

SORIANO CALABRO Anas è impegnata sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre’ a seguito del maltempo, per interventi di rimozione di materiale franato e messa in sicurezza in corrispondenza del km 32,500 e in tratti saltuari fino al km 40,000, nel territorio comunale di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia. Le attività sono in corso senza sosta con l’impiego di personale e mezzi. I rilevanti volumi di terreno mobilitati hanno determinato l’interdizione temporanea della circolazione nel tratto interessato. La viabilità alternativa è garantita attraverso percorsi segnalati in loco. La riapertura al traffico è prevista a senso unico alternato entro le prossime 24-48 ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo. Anas raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto della segnaletica.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.