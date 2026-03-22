Casi sospetti di epatite A anche a Cosenza, in cinque ricoverati all’Annunziata

emergenza infezioni

COSENZA Casi sospetti di Epatite A sono stati segnalati anche a Cosenza. Attualmente cinque persone sono ricoverate nell’ospedale Annunziata. Uno è stato dimesso due giorni fa. L’Azienda ospedaliera sta monitorando la situazione con attenzione. Da quanto è emerso, il contagio sarebbe avvenuto attraverso l’alimentazione e, in particolare, mangiando cozze. Tre casi sono stati accertati, gli altri sono in fase di accertamento. (Agi)

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