Il partito di Vannacci si presenta in Calabria

l’esordio

ROMA Futuro Nazionale con Vannacci si presenta ai Calabresi. Appuntamento domani sera alle ore 19.00 a Rende, presso il Domus Grand Hotel dove l’on. Rossano Sasso, responsabile per il CentroSud del partito, presenterà per la prima volta in Calabria idee, valori e strategie del movimento politico nato ufficialmente il 7 febbraio. “Un partito di destra vera, che vuole parlare al cuore dei tanti Calabresi di destra delusi e disillusi dai partiti di un centrodestra sbiadito e slavato – dichiara l’on. Sasso – e che non vuole scendere a compromessi nella difesa dei valori di Dio, della Patria e della Famiglia. Valori per noi non negoziabili e che invece i partiti moderati hanno svenduto. Il tesseramento è iniziato ufficialmente il 1°Marzo in Calabria e abbiamo già tantissimi iscritti, sarò felice – conclude Sasso – di incontrare alcuni di questi domani sera a Rende”. Così in una nota il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Rossano Sasso, responsabile per il CentroSud del partito (Dire)

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