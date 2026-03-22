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elezioni
Il socialista Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco di Parigi
Vince il ballottaggio contro Rachida Dati
Pubblicato il: 22/03/2026 – 22:05
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Emmanuel Grégoire, candidato della gauche che ha rifiutato l’alleanza de La France Insoumise, ha battuto ampiamente, secondo i primi exit-poll, Rachida Dati, sfidante Républicains, che al ballottaggio era alleata con i macroniani. Il successo del successore di Anne Hidalgo sembra molto ampio, secondo la tv pubblica France 2, Grégoire è al 53,1%, Rachida Dati al 38,1%.
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