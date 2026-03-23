Frode da 100mila euro sul Reddito di cittadinanza: 13 denunce

La truffa

Una presunta frode da 100mila euro sul Reddito di cittadinanza è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Taranto che hanno denunciato 13 persone che avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Le attività ispettive, condotte con interventi mirati e selettivi, sono state sviluppate sulla base di specifici indici di rischio elaborati dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Inps. I responsabili sono stati segnalati anche ai fini del recupero delle somme illecitamente incassate. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato