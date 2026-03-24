Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

i dati

Carburanti, cala il petrolio ma il gasolio supera i 2 euro al litro

La Calabria tra le regioni più care

Pubblicato il: 24/03/2026 – 10:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Carburanti, cala il petrolio ma il gasolio supera i 2 euro al litro

Se ieri il gasolio superava i 2 euro solo in autostrada, in Molise e Campania, oggi si varca quel limite anche nella media regionale che si attesta a 2 euro e 2 centesimi. In tutte le regioni si è oltrepassata quella soglia tranne nelle Marche che si ferma a 1,994 euro, mentre l’Abruzzo resta sul confine con 2 euro esatti. In molte regioni, un pieno di 50 litri costa oltre 2 euro in più rispetto a ieri, con il record di Bolzano dove si pagano 2,35 euro in più. Lo afferma l’Unione Nazionale dei Consumatori che ha rielaborato i dati del Mimit. Secondo i dati Mimit oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove costa 2,08 euro al litro, si vende a Bolzano con 2,042 euro al litro, segue la Sicilia con 2,035, terze Calabria e Molise entrambe le regioni a 2,034 euro. La benzina più cara è in Basilicata con 1,766 euro al litro, segue Bolzano e la Calabria con 1,760, poi la Sicilia con 1,759 euro. Benzina e gasolio a prezzi più bassi si vendono nelle Marche. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
BENZINA
carburanti
costo carburanti
petrolio
prezzo benzina
prezzo gasolio
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x