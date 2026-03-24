Carburanti, cala il petrolio ma il gasolio supera i 2 euro al litro

i dati

Se ieri il gasolio superava i 2 euro solo in autostrada, in Molise e Campania, oggi si varca quel limite anche nella media regionale che si attesta a 2 euro e 2 centesimi. In tutte le regioni si è oltrepassata quella soglia tranne nelle Marche che si ferma a 1,994 euro, mentre l’Abruzzo resta sul confine con 2 euro esatti. In molte regioni, un pieno di 50 litri costa oltre 2 euro in più rispetto a ieri, con il record di Bolzano dove si pagano 2,35 euro in più. Lo afferma l’Unione Nazionale dei Consumatori che ha rielaborato i dati del Mimit. Secondo i dati Mimit oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove costa 2,08 euro al litro, si vende a Bolzano con 2,042 euro al litro, segue la Sicilia con 2,035, terze Calabria e Molise entrambe le regioni a 2,034 euro. La benzina più cara è in Basilicata con 1,766 euro al litro, segue Bolzano e la Calabria con 1,760, poi la Sicilia con 1,759 euro. Benzina e gasolio a prezzi più bassi si vendono nelle Marche.

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