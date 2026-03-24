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Cerbasi allo “Scida” per Crotone-Cerignola. Dorillo arbitrerà Benevento-Cosenza
Resi noti i direttori di gara della 34esima giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 24/03/2026 – 19:21
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ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 34esima giornata del campionato di serie C, girone C. 29/03 Altamura – Siracusa (Massari di Torino); Benevento – Cosenza (Dorillo di Torino); Casarano – Giugliano (Silvestri di Roma); Casertana – Sorrento (Dini di Città di Castello); Crotone – Cerignola (Cerbasi di Arezzo); Foggia – Trapani (Striamo di Salerno); Latina – Catania (Mirabella di Napoli); Picerno – Monopoli (Zago di Conegliano); Potenza – Salernitana (Viapiana di Catanzaro).
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