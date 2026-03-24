Meridionale Petroli, Democratici e Riformisti: «Svolta fondamentale per il futuro di Vibo Marina»

la delocalizzazione

«Il rinnovo della concessione alla Meridionale Petroli, vincolato alla delocalizzazione definitiva entro i prossimi 4 anni, segna un punto di svolta fondamentale per il futuro di Vibo Marina e dell’intero territorio comunale». Così il gruppo consiliare dei Democratici e Riformisti, composto da Domenico Console, Alessandra Grimaldi, Ketty De Luca, Dina Satriani e Nicola Staropoli, nell’esprimere «profonda soddisfazione per un risultato che non è solo tecnico, ma soprattutto politico.

Questo traguardo – si legge nella nota – è il frutto di un meticoloso lavoro di “cucitura” istituzionale portato avanti dal Sindaco con determinazione e diplomazia. In questi mesi, il primo cittadino ha saputo dialogare con fermezza con tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, riuscendo a comporre interessi complessi e a trasformare una situazione di stallo in una straordinaria opportunità di sviluppo».

«Atto coraggioso»

«Si è data, così, piena attuazione al mandato ricevuto dall’intero Consiglio, non trattandosi di una semplice attività burocratica, ma di un atto coraggioso che fissa una data certa per la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova visione urbana. L’inserimento del vincolo dei 4 anni per la delocalizzazione rappresenta la garanzia che la città aspettava da tempo.

Grazie a questa operazione, si avvia la pianificazione del domani liberando aree strategiche per lo sviluppo turistico, commerciale e sociale di Vibo Marina. Un risultato che evidenzia che i grandi cambiamenti possono attuarsi quando l’amministrazione opera con competenza e visione, ed il coraggio delle scelte difficili. Vibo Marina – conclude la nota – può finalmente guardare oltre i depositi costieri e iniziare a sognare, e progettare, un futuro diverso, sostenibile e ambizioso».

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