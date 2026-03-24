Parodi: «Vittoria valoriale, ma ci sono state critiche giuste»

l’intervista

Cesare Parodi, presidente dimissionario dell’Anm, in una intervista al Corriere della Sera definisce quella del Referendum «una vittoria valoriale. La prova che anche quei cittadini che non conoscono la legge hanno capito i valori dei padri costituenti. In altre parole si è compresa l’importanza della questione giustizia prima ancora che la separazione delle carriere». Al netto di critiche più o meno pesanti, spiega: «Il risultato referendario testimonia che gli slogan non pagano. È più remunerativo adottare un certo equilibrio. Questo risultato – aggiunge – testimonia che i cittadini conoscono i limiti dei magistrati. Anzi a questo proposito credo che l’invito ad ascoltarli possa essere il mio testamento, per così dire…Vi sono state critiche giuste. I criteri di nomina dei direttivi, peraltro già modificati, vanno forse ulteriormente cambiati. Servono più trasparenza e maggiore efficienza. Questa esperienza mi ha insegnato due cose. La prima è la forza della magistratura associata che pur separata in diversi orientamenti ha dimostrato di sapersi rispettare vicendevolmente e di saper perseguire obiettivi comuni. Penso che sia necessario che la magistratura trovi il modo di avviare un percorso di rinnovamento. C’è un’autocritica costruttiva da fare. Si deve dare risposta ad alcune critiche che ci sono state mosse – conclude l’ex presidente di Anm – e che meritano di essere analizzate. Poca trasparenza nelle nomine dei direttivi. Sarà la priorità per il mio successore».

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