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«Ponte, lavori al via a fine anno se l’iter approvativo si chiude in estate»
L’ad della società “Stretto di Messina” audito in commissione Ambiente del Senato
Pubblicato il: 24/03/2026 – 18:51
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ROMA “Considerate le procedure previste dal Decreto legge in esame e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordinari e concessioni, che contiene anche disposizioni sul Ponte sullo Stretto. (Ansa)
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