Referendum, Locanto: «La vittoria del No una risposta chiara a chi governa senza ascoltare i territori»

il commento

«Esprimo grande soddisfazione per l’affermazione del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, un risultato che nella città di Cosenza assume un valore politico particolarmente rilevante». Lo afferma Maria Locanto, vicesindaca e presidente Pd Calabria. «A Cosenza il No raggiunge il 66,55%, un dato netto, inequivocabile, che colloca la nostra città tra le prime in Italia per consenso contrario alla riforma. Essere la nona città in cui il No prevale con questa forza non è un elemento casuale, ma il segno di una comunità attenta, consapevole e capace di valutare nel merito le scelte che incidono sulla qualità della nostra democrazia. Questo voto rappresenta una risposta chiara a un’impostazione politica che, a livello nazionale e regionale, troppo spesso si è tradotta in annunci senza concretezza. I cosentini hanno dimostrato di non accettare riforme che, inserite in un disegno più ampio insieme al premierato e all’autonomia differenziata, rischiano di compromettere gli equilibri istituzionali e i diritti dei cittadini».

«Esiste un’alternativa al governo regionale»

«Il dato assume un significato ancora più forte se letto nella sua diffusione territoriale: il NO si afferma in modo ampio e trasversale nei diversi quartieri della città, dal centro alle periferie, segno di una consapevolezza diffusa e di una domanda condivisa di giustizia, equità e rispetto delle istituzioni democratiche. È una città che non si lascia guidare dalla propaganda, ma che chiede risposte reali, politiche efficaci e una visione credibile per il futuro. Questo risultato è anche il frutto di un grande lavoro collettivo. Il Partito Democratico si è mobilitato in tutte le sue articolazioni territoriali, insieme alle altre forze politiche, ai sindacati, ai comitati civici e a tanti cittadini attivi. Militanti e volontari hanno animato banchetti, incontri e momenti di confronto, contribuendo a costruire una consapevolezza diffusa e partecipata. A loro va il mio ringraziamento più sincero: il risultato di oggi è soprattutto il loro. Come ha affermato la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, “l’alternativa a questo governo esiste”. Il voto di Cosenza lo dimostra con forza. Ed è un segnale che va oltre il dato nazionale: esiste anche un’alternativa al governo regionale, che troppo spesso si è dimostrato distante dai bisogni reali della Calabria. Da qui dobbiamo ripartire: da una città che ha scelto di difendere la Costituzione e le istituzioni democratiche e che oggi chiede una politica più seria, più concreta, più vicina alle persone. Il risultato di Cosenza non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Sta a noi trasformare questo consenso in proposta politica e in governo del cambiamento».

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