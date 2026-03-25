“Adesso magistrale”, il 30 marzo all’Unical una giornata dedicata alle lauree di secondo livello

formazione e orientamento

RENDE L’Università della Calabria apre le porte a studentesse e studenti per illustrare l’offerta formativa delle lauree magistrali relativa all’anno accademico 2026/2027. L’evento si terrà lunedì 30 marzo, dalle ore 10:00 alle 17:30, presso il Centro congressi “Beniamino Andreatta” e offrirà una panoramica completa sulle opportunità di specializzazione e sui percorsi di studio di secondo livello disponibili all’Unical.

L’Unical continua a consolidare la propria proposta didattica d’eccellenza, puntando su una forte vocazione internazionale attraverso numerosi corsi erogati interamente in lingua inglese e percorsi orientati alle sfide del mercato del lavoro globale.

Scegliere di frequentare in un corso di laurea magistrale all’Università della Calabria significa inserirsi in un modello di Campus residenziale unico nel panorama nazionale, progettato per offrire un’esperienza accademica a misura di studente, in cui la vita di comunità si integra armoniosamente con gli impegni di studio. L’ateneo mette a disposizione un’offerta formativa tra le più ampie ed eterogenee del Mezzogiorno, garantendo una varietà di percorsi che spazia dai settori tecnologici a quelli umanistici, socio-economici e sanitari.

Studiare all’Unical permette inoltre di restare in contatto con un tessuto socio-economico che, specie in alcuni settori d’avanguardia, si dimostra particolarmente florido e dinamico, favorendo un dialogo costante tra imprese, università e i suoi spin-off. Al contempo, il percorso di studi non preclude affatto una proiezione globale: grazie a programmi consolidati di internazionalizzazione, come i bandi Erasmus+ e il Dual Degree (doppio titolo), l’ateneo agisce come un ponte verso il resto del mondo, consentendo di arricchire il proprio curriculum con esperienze internazionali di alto profilo.

La giornata del 30 marzo

Negli spazi antistanti l’Aula Magna saranno allestiti stand informativi suddivisi per aree disciplinari: Ingegneria e tecnologia, Medico-sanitaria, Scienze, Socio-economica, Umanistica, Formazione di educatori e insegnanti. Presso queste postazioni, i futuri studenti potranno confrontarsi con esperti e tutor per ricevere dettagli sui requisiti di accesso, gli obiettivi formativi, i programmi di mobilità internazionale e gli sbocchi occupazionali. Sarà inoltre possibile reperire informazioni sulle opportunità post-laurea, come dottorati, master e scuole di specializzazione.

In parallelo, l’Aula Magna e le aule del primo piano (Sala Stampa e Sala A) ospiteranno i seminari di presentazione dell’offerta formativa. Durante gli incontri, i coordinatori dei corsi e i docenti illustreranno le caratteristiche dei singoli percorsi di studio, supportati dalle testimonianze di studenti già iscritti e laureati magistrali.

Il programma

Area Socio-Economica: ore 10:00-13:00 – Aula Magna

Area Medico-Sanitaria: ore 10:00-13:00 – Sala Stampa (1° piano)

Area Scienze: ore 10:00-13:00 – Sala A (1° piano)

Area Ingegneria e Tecnologia: ore 14:30-17:30 – Aula Magna

Area Umanistica: ore 14:30-17:30 – Sala Stampa (1° piano)

Area Formazione di Educatori e Insegnanti: ore 14:30-17:30 – Sala A (1° piano).

Il programma completo dell’evento, con il dettaglio dei singoli corsi di laurea e i relatori coinvolti, è disponibile sul sito ufficiale dell’Università della Calabria nella sezione dedicata all’orientamento.