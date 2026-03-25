Autismo, dalla Giunta via libera alle nuove linee guida per l’avvio di 14 Centri polivalenti

la riunione

CATANZARO Via libera dalla Giunta della Regione, su proposta dell’assessora al Welfare, Pasqualina Straface, alle nuove linee guida per l’avvio dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi. I centri, 14, saranno collocati nei territori dove hanno sede i distretti sanitari. Sono – spiega una nota della Regione – parte integrante della rete territoriale socio-sanitaria integrata e operano in raccordo con le Aziende sanitarie provinciali. Su indicazione del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, e Difesa del suolo, Filippo Mancuso, è stato deliberato l’atto di indirizzo per la redazione di un documento programmatico pilota riguardante l’area “Città-territorio dei due mari Catanzaro-Lamezia“. Con lo stesso atto si istituisce anche il tavolo di coordinamento.

Due delibere nell’ambito di lavoro e turismo

L’Esecutivo regionale ha poi approvato due delibere dell’assessore al Lavoro e al Turismo, Giovanni Calabrese. Con una, in seguito dell’esito positivo dell’esame effettuato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul quadro finanziario del Programma Gol (Garanzia di occupabilità del lavoratori), è stato adottato in via definitiva l’aggiornamento del quadro finanziario di cui alla Dgr 169 del 30 aprile 2022, con le risorse relative all’anno 2024 e 2025. Nel dettaglio, le risorse economiche del Par Gol Calabria, assegnate alla Regione ammontano a 35.053.805,81 euro, per gli 2024-2025, e a 6.676.915,39 euro, per l’anno 2026, somme iscritte in bilancio con delibera n. 394 del 04/08/2025. Con l’altra delibera, al fine di promuovere il territorio, le eccellenze produttive regionali e l’attrattività economica del sistema Calabria, è stato aggiornato il programma delle iniziative fieristiche a supporto dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi calabresi, ampliando la presenza istituzionale della Regione Calabria, per il triennio 2026-2027 e 2028, nell’ambito delle manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale.

Beni confiscati e Piao

Deliberati, inoltre, altri due provvedimenti dell’assessore alla Valorizzazione dei beni confiscati e del Capitale umano, Antonio Montuoro. Per una più efficace politica di valorizzazione dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, è stato stabilito di rinnovare l’Accordo istituzionale tra Regione Calabria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con il quale si prevede anche l’individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana del territorio, anche attraverso la collocazione di presidi delle forze di polizia. Deliberato anche il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026/2028.

Sull’agricoltura

La Giunta, poi, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha approvato i disciplinari di produzione integrata, anno 2026, riguardanti la difesa fitosanitaria, il controllo delle infestanti e le tecniche agronomiche. Infine, con un altro provvedimento dell’assessore Gallo, si è provveduto all’aggiornamento del “Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino”, uniformando il codice di identificazione della varietà “Magliocco Dolce Nero” a quello assegnato nell’Elenco nazionale dei vitigni e, dunque, modificando il codice varietà “Magliocco Dolce Nero” da 888 a 934.