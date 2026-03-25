Insegnante accoltellata a scuola da uno studente

Nella Bergamasca

Sarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l’insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo. È quanto emerge da una prima ricostruzione di quanto accaduto attorno alle 7.45 all’esterno dell’istituto di via Damiano Chiesa che ospita scuole elementari e medie. La docente – che sarebbe stata aggredita con un coltello – insegna lingue straniere. E’ stata trasportata in ospedale in codice rosso. Il 13enne indossava una maglietta con la scritta ‘Vendetta’ e pantaloni militari quando è stato bloccato dai carabinieri. La sua posizione è al vaglio della procura per i minorenni di Brescia.

Valditara: non è in pericolo di vita

«Ho parlato con l’ospedale di Bergamo: l’insegnante non è fortunatamente in pericolo di vita. Mi trovo a Parigi per la riunione globale dei Ministri dell’Istruzione convocata dall’Unesco, porterò questo caso drammatico all’attenzione dei Ministri dei Paesi convenuti. L’Italia è membro attivo e partecipe del Comitato di Coordinamento e condivide la responsabilità di decidere le priorità e le politiche educative a livello mondiale». Così in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. «Purtroppo, la violenza nelle scuole non è solo un grave problema nazionale. Ieri in Messico due insegnanti sono stati uccisi da uno studente e violenze si registrano sempre più frequentemente in tante parti del mondo contro il personale scolastico. Con il direttore generale dell’UNESCO pensiamo serva una riflessione più generale sulla violenza nelle scuole legata anche all’uso dei social», conclude Valditara.

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