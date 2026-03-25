Paola, appartamento nel centro adibito alla lavorazione di droga: arrestata una donna

l’indagine

PAOLA La polizia di Paola unitamente ad unità cinofila della Reparto di Vibo Valentia, nel corso di un’operazione di polizia finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di droghe hanno tratto in arresto una donna quarantacinquenne di Paola ritenuta colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti erano da più tempo sulle tracce di un soggetto ritenuto dedito ad intensa attività di spaccio nell’hinterland paolano. Le recenti evidenze info-investigative confluivano tutte verso il profilo di una insospettabile donna domiciliata in un popoloso quartiere del centro di Paola. Nella mattinata odierna a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento veniva documentata una attività di cessione di droga tra il soggetto monitorato ed un noto tossicodipendente paolano. La successiva perquisizione personale e veicolare confermava l’ipotesi investigativa degli operatori di polizia atteso che venivano rinvenute, nella disponibilità della donna, diverse confezioni di sostanze stupefacenti di varia natura. Ipotesi consolidata dalla visita presso il domicilio della donna laddove gli agenti operanti, collaborati dall’unità cinofila “digos”, hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio attrezzato per il taglio ed il confezionamento di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” e “marijuana”. Nell’operazione di polizia sono stati infatti rinvenuti e sequestrati – oltre ad un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari ad oltre gr. 400 di “cocaina ed oltre 1 kg di marijuana – materiale da confezionamento, sistemi per la pesatura di precisione e banconote in contanti di vario taglio per oltre 1.700 euro. Ma il particolare che ha più turbato gli investigatori risiede nella cura maniacale e differenziata utilizzata per il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga è stata infatti rinvenuta suddivisa in “accattivanti” confezioni colorate monodose, suddivise per tipologia di sostanza, e pronte per essere distribuite come “cadeau” in occasione di festeggiamenti particolari. Metodologia quest’ultima mai evidenziata prima e che lascia presagire la presenza sulla costa tirrenica di organizzazioni strutturate per la grande distribuzione al dettaglio di sostanze stupefacenti. L’arrestata su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Paola e stata tradotta in carcere.

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