Voti mancanti e leadership, tensioni in Forza Italia

il dopo referendum

ROMA “Voti mancati e leadership: le tensioni dentro Forza Italia”. È questo il titolo del “Corriere della Sera” dedicato a un confronto con i vertici del partito dopo l’esito negativo del referendum sulla riforma della giustizia. Al vertice – si legge – oltre al coordinatore Tajani hanno partecipato i vicesegretari Occhiuto (presidente della Regione Calabria), Benigni, Bergamini e Cirio, i capigruppo di Camera, Senato ed Europarlamento Barelli, Gasparri e Martusciello e i responsabili della campagna referendaria Costa, Mulè e Zanettin. Al centro del vertice – prosegue l’articolo – «quei dati diffusi da diversi istituti che testimoniano un 25-30% di elettori forzisti che o ha votato no o non ha votato al referendum. Dato che la dirigenza di FI contesta… La minoranza interna invece dà credito agli analisti. “Sono mancati i voti al Sud”». Sempre secondo la ricostruzione del “Corriere della Sera” Tajani ha rivolto ai suoi dirigenti l’invito a «”non farci del male da soli” avvalorando quei dati sul “tradimento” degli elettori. A determinare la vittoria del no sarebbe stato, piuttosto, il “risveglio dei dormienti”, votanti pro M5S fino al 2018, poi rifugiatisi nell’astensione. Una tesi questa fatta sua anche da Occhiuto, per molti l’anti-Tajani. Il governatore della Calabria tuttavia nel vertice dà anche una sua doppia indicazione per il prossimo futuro: facciamo nostre le battaglie che interessano le persone, dalle tasse al carovita, dialoghiamo con Calenda». Forza Italia comunque accelera sui congressi: regionali subito, nazionale a gennaio 2027 a Milano. (redazione@corrierecal.it)

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