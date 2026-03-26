Cosenza, suicidio di Salvatore Iaccino: quattro imputati scelgono il rito abbreviato – NOMI

l’udienza preliminare

COSENZA Si è svolta questa mattina, l’udienza preliminare del procedimento che mira a far luce sulla morte di Salvatore Iaccino, alias Uccello: ultras del Cosenza Calcio, suicidatosi a Villa degli Oleandri il 17 febbraio 2025. Il direttore sanitario della struttura, Bruna Scornaienchi e gli infermieri Pasquale Caputo, Nicolò Cozzetto e Antonio Cozzetto, che si professano innocenti, sono chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo. All’odierna udienza c’è stata, da parte dei familiari di Iaccino, la costituzione di parte civile con gli avvocati Maurizio Nucci, Angelo Nicotera, Cristian Cristiano, Francesco Santelli, Mattia Caruso mentre la difesa degli imputati rappresentata dall’avvocato Innocenzo Palazzo ha chiesto la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, che dopo la relativa ammissione da parte del gup Claudia Pingitore si celebrerà il 5 giugno 2026. (f.benincasa@corrierecal.it)

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