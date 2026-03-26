Fatture false per 40 milioni, scoperta la truffa

Blitz nel Milanese

Fatture false per oltre 40 milioni di euro e sequestri per più di 16 milioni. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Milano, che ha eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Monza, un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sei persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. In particolare, tre indagati sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari e due sono stati destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, sviluppate dal Gruppo della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, hanno consentito di individuare un’associazione a delinquere che, tra il 2020 e il 2023, avrebbe messo in piedi un sistema di frodi fiscali attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla somministrazione di manodopera. Secondo gli investigatori, il meccanismo prevedeva l’emissione di fatture false da parte di società intestate a prestanome nei confronti di aziende compiacenti. I pagamenti avvenivano tramite bonifici o contanti e le somme venivano poi trasferite a soggetti interposti che le prelevavano e le restituivano alle società utilizzatrici, consentendo l’abbattimento dell’Iva e dei costi. Il gruppo criminale tratteneva una percentuale come profitto illecito. Nel corso dell’operazione, che ha coinvolto complessivamente 29 persone per associazione a delinquere e reati tributari, sono state sequestrate le quote di nove società utilizzate per la frode ed è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 16 milioni di euro, pari all’evasione fiscale contestata.