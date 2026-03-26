JazzAmore, all’Unical arriva Dany Noel con Fabrizio Bosso e Roberto Carcassés

l’evento

RENDE Saranno i ritmi afro di Dany Noel, accompagnato dalla tromba di Fabrizio Bosso e il piano di Roberto Carcassés, oltre che da Gaetano Partipilo e Alex Napolitano, i protagonisti del secondo live di JazzAmore.

Giovedì 2 aprile alle 21 al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria andrà di scena un concerto che riunisce alcuni tra i più grandi protagonisti del jazz internazionale in un progetto unico: AfroJazz Experience, una vera e propria esperienza internazionale.

Alla guida del progetto il contrabbassista cubano Dany Noel, vincitore di un Grammy Award, musicista di fama mondiale e profondo conoscitore delle radici afro-cubane che hanno rivoluzionato il linguaggio del jazz.

Con lui sul palco una formazione di altissimo livello: oltre a Fabrizio Bosso e Roberto Carcassés, ci saranno Gaetano Partipilo (sassofono) e Alex Napolitano (batteria).

Un ensemble esplosivo con un sound capace di attraversare I sud del mondo unendo i ritmi dell’Africa e di Cuba al jazz moderno.



Un viaggio unico tra ritmo, improvvisazione, virtuosismo, in una performance di sicuro intensa e coinvolgente che attraversa i confini del jazz contemporaneo, fondendo la forza delle radici afro- cubane con la liricità e l’eleganza del jazz mediterraneo.

L’AfroJazz Experience è un’esplosione di ritmo, interplay e libertà creativa: le poliritmie cubane si intrecciano con armonie raffinate e improvvisazione, dando vita a un linguaggio musicale universale, intenso e profondamente contemporaneo. Appuntamento a giovedì 2 aprile alle 21,00 al TAU. Biglietti già disponibili in prevendita online su linktr.ee/JazzAmore2026 e da Imprimafila.

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