Inchiesta alla Cittadella, il Riesame annulla il sequestro dei dispositivi di Ferraro

la decisione

CATANZARO Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione, ha annullato il decreto di sequestro probatorio a carico di Ernesto Ferraro, indagato nell’inchiesta sulle nomine in Ferrovie della Calabria che coinvolge anche il governatore Roberto Occhiuto. Accogliendo il ricorso dell’avvocato Gianluca Serravalle, i giudici hanno disposto la restituzione di tutte le copie forensi dei dispositivi sequestrati.

Il Riesame ha bocciato il provvedimento del pm definendo «assorbente» il mancato rispetto dei principi di proporzionalità. Secondo l’ordinanza, il decreto presentava un «sequestro sostanzialmente omnicomprensivo» di dati, privo di una «perimetrazione temporale» e di chiari «criteri di selezione del materiale». I giudici hanno sottolineato l’insostenibilità di un «così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza» in assenza di motivazioni specifiche, ravvisando nel provvedimento un «carattere esplorativo del sequestro». Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile il tentativo della Procura di limitare a posteriori l’utilizzo dei dati estratti. Nel provvedimento si legge che la «delimitazione postuma del materiale informatico di rilievo investigativo non rende legittima ex tunc l’acquisizione massiva». (redazione@corrierecal.it)

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