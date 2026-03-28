Controlli contro illegalità e degrado, 17 arresti in 24 ore

L’assedio

Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno svolto un massiccio controllo del territorio contro illegalità e degrado che ha interessato il litorale romano e l’intera area nord della provincia capitolina. L’operazione ha visto il dispiegamento strategico di oltre 100 carabinieri supportati dall’alto dai velivoli del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare (Rac) e del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe (Nec), nonché da terra dalle Unità Cinofile per la ricerca di stupefacenti, dalle Api (Aliquote di Pronto Intervento) e dal personale del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), impegnato nelle verifiche presso gli esercizi commerciali e i luoghi della movida. I controlli hanno permesso di setacciare capillarmente le zone della movida e i quartieri sensibili del litorale, tra cui Piazza Gasparri, via Fasan e via Forni, nonché di tutta la fascia provinciale Nord della Capitale, e hanno portato all’arresto di 17 persone tra flagranze di reato per spaccio, furto aggravato ed esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria per aggravamento di misure detentive e alla denuncia a piede libero di altre 42 per reati che spaziano dalla ricettazione, al porto abusivo di armi bianche e oggetti atti ad offendere, fino al furto di energia elettrica e alla guida senza patente con recidiva nel biennio.

Nell’ambito dei blitz antidroga, i carabinieri hanno anche segnalato 60 persone all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sequestrati, in totale, 860 g di droga, tra hashish, marijuana, cocaina e crack. Eseguiti anche numerosi posti di controllo alla circolazione stradale lungo le vie principali delle zone di interesse, nel corso dei quali 22 automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, con il contestuale ritiro delle patenti di guida. Identificate oltre 900 persone, molte delle quali con precedenti, e controllati più di 500 veicoli. Le multe elevate superano i 60.000 euro per gravi violazioni al Codice della Strada. Effettuate complessivamente più di 90 perquisizioni domiciliari. In un contesto operativo parallelo e mirato alla sicurezza dei nodi di scambio internazionali di Fiumicino e Ciampino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti hanno denunciato un soggetto per furto aggravato presso l’area Duty Free e, nell’ambito del contrasto all’abusivismo, hanno elevato 20 sanzioni per violazioni al regolamento aeroportuale in materia di trasporto pubblico (Ncc e Taxi) per un importo di circa 36.200 euro e notificato un provvedimento di Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). Sono state identificate 274 persone, tra passeggeri e operatori, inclusi 27 titolari di licenze Ncc, e controllati 92 autoveicoli.