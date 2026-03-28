Cosenza, disservizi al Cup: l’Azienda ospedaliera si scusa con l’utenza e diffida la società

i disagi e il provvedimento

COSENZA L’Azienda Ospedaliera di Cosenza si scusa con l’utenza per i gravi disservizi verificatisi negli ultimi giorni nel funzionamento del CUP che hanno comportato ritardi, disagi e difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie e in particolare agli esami ematici.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che si è verificata un’interruzione della comunicazione tra il sistema CUP (in fase di prenotazione degli esami) e il sistema Open LIS (Laboratorio di Analisi). Tale criticità ha impedito la corretta trasmissione delle anagrafiche e dei quesiti diagnostici, determinando di fatto un blocco operativo che ha reso impossibile la regolare erogazione delle prestazioni.

Nonostante una precedente formale contestazione già inoltrata alla ditta affidataria del servizio, senza che si sia giunti a una risoluzione definitiva delle criticità, l’Azienda ha provveduto a formalizzare la messa in mora della società fornitrice, diffidandola a ripristinare immediatamente, e comunque entro 12 ore, la piena funzionalità del flusso dati tra CUP e Open LIS, valutando contestualmente, tutte le procedure previste dal contratto, tra cui: l’applicazione delle penali e la valutazione della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

L’Azienda sta monitorando costantemente l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo prioritario di garantire il pieno ripristino dei servizi e prevenire il ripetersi di tali criticità.

Nel rinnovare le proprie scuse ai cittadini, si ribadisce il massimo impegno nel tutelare la salute pubblica, i diritti dell’utenza e il corretto funzionamento dei servizi sanitari.