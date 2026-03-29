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Crotone-Audace Cerignola: partita chiave per la zona playoff – PROBABILI FORMAZIONI

La squadra di Longo cerca punti preziosi dopo una settimana difficile. Gli auguri del club a Musso per la terza laurea

Pubblicato il: 29/03/2026 – 9:45
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Crotone-Audace Cerignola: partita chiave per la zona playoff – PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE Dopo una sconfitta e un pareggio, il Crotone cerca di rilanciarsi nella corsa ai playoff promozione. La squadra di Emilio Longo si trova a quattro punti dalla Casertana, attualmente quinta, a cinque giornate dalla conclusione del torneo. La sfida odierna allo “Scida” contro l’Audace Cerignola (ore 14.30), settima in classifica a un solo punto dai rossoblù, rappresenta un’occasione importante per consolidare almeno il sesto posto.
La settimana non è stata semplice per la squadra pitagorica, alle prese con virus e infortuni che hanno creato un’emergenza nel gruppo. Alcuni calciatori hanno avuto problemi intestinali e febbrili, con visite ospedaliere per vomito e dissenteria, mentre altri si sono aggiunti durante la settimana. Lo staff sanitario ha comunque permesso di recuperare la maggior parte dei giocatori, compreso capitan Gomez, alle prese negli ultimi giorni con una bronchite. Oggi, però, dovrebbe partire dalla panchina. Fuori dai giochi per almeno tre settimane rimane Meli a causa di una frattura alla costola. Sul fronte tattico, Longo dovrebbe confermare in attacco Antonino Musso supportato sugli esterni da Maggio e Piovanello. A centrocampo probabile la scelta di Sandri, Vinicius e Gallo. Nonostante le difficoltà, il Crotone arriva alla partita con basi solide e con la convinzione di poter disputare una buona gara, determinato a mantenere il passo verso un piazzamento utile per i playoff.
Intanto ieri la società ha espresso in un post sui suoi canali social le più sincere congratulazioni ad Antonino Musso per aver conseguito la sua terza laurea – dopo quella in Scienze Motorie e in Management dello Sport e delle Attività Motorie – in Scienze della Nutrizione Umana con una tesi dal titolo “Ruolo terapeutico del bifidobacterium”. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Vinicius, Gallo; Piovanello, Musso, Maggio. All.: Longo.
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Vitale, Ruggiero, Cretella, Paolucci, Russo; D’Orazio, Gambale. All.: Maiuri.

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